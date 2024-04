Maja Rutkowski zainwestowała w poważne zmiany w swoim wyglądzie. Z entuzjazmem pochwaliła się nimi w mediach społecznościowych. Szybko jednak okazało się, że fani z Instagrama nie podzielają jej radości. Ruszyli z krytycznymi komentarzami. O co tyle hałasu? Sami zobaczcie!

Maja Rutkowski pokazała kryształowe zęby

Nie da się ukryć, że w naszym rodzimym show-biznesie mamy kilka par, które nieustannie wzbudzają w mediach duże kontrowersje i poruszenie. W tym gronie bezapelacyjnie znajduje się Krzysztof Rutkowski i jego ukochana, Maja Rutkowski. Ostatnio znowu jest głośno o tej dwójce. Co prawda zakochani zdecydowali się na ślub cywilny już w 2019 roku i wspólnie wychowują synka, jednak ci znowu zaskoczyli. Okazuje się, że Krzysztof Rutkowski i Maja biorą kolejny ślub! Ten odbędzie się już w maju - wówczas zakochani będą mieć podwójne powody do świętowania, bo ich syn jednocześnie przystąpi do pierwszej komunii świętej. W międzyczasie jednak zakochani nadal dostarczają nam wielu wrażeń. Właśnie zrobiła to ukochana popularnego detektywa.

@detektywrutkowski

Żona Krzysztofa Rutkowskiego zdecydowała się na charakterystyczne zmiany wizerunkowe. Jak się okazuje, Maja zainwestowała w "nowy uśmiech". Tym pochwaliła się za sprawą Instagrama, gdzie opublikowała zdjęcie, z wielkim promiennym uśmiechem. Ten zwraca uwagę, ponieważ znajdują się na nim... liczne kryształki, obok których nie sposób przejść obojętnie! Sama zainteresowana nie ukrywa, że jest zachwycona efektem końcowym:

Jeden diament nie wystarczył! Pasuje mi? zapytała.

Maja Plich Instagram@majaplich

Internauci oczywiście nie zostawili tego widoku bez komentarza, od razu ruszyli z oceną nowego looku gwiazdy. Niestety ten nie przypadł im do gustu:

Strzał w kolano

Czy to Prima Aprilis?

A można w tym jesć?

Jak się jednak okazało, uśmiech żony detektywa znalazł także swoich zwolenników:

Jest ogień!

A jak Wam się podoba ta wizerunkowa zmiana?

