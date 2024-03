Bez wątpienia Bartek z ósmej edycji "Hotelu Paradise" to jedna z bardziej barwnych postaci. Niestety ostatnio ten daje się poznać od tej gorszej strony. Uczestnik nie gryzie się w język. Ostatnio jednak przegiął swoimi odzywkami w stronę dziewczyn. Widzowie nie mają wątpliwości - chcieliby pozbyć się tego uczestnika z Rajskiego Hotelu.

Ostatnio w sieci pojawiła się informacja, że obecna, ósma edycja "Hotelu Paradise" bije rekordy oglądalności. Nie ma się czemu dziwić. W końcu miłośnicy Rajskiego Hotelu wreszcie mogą w nim oglądać barwnych uczestników, którzy ruszyli po miłość, sławę i fortunę. W związku z czym już pierwsze odcinki przyniosły nam niespodziewane zwroty akcji i liczne kontrowersje. Jak się okazuje, hotel nie zwalnia tempa i z każdym kolejnym odcinkiem dostarcza nam większej liczby emocji. Tak też było tym razem.

Ostatnio fani nie mogli uwierzyć w dramat Martyny podczas pierwszego Rajskiego Rozdania w "Hotelu Paradise 8", kiedy została rozdzielona najsilniejsza para, z potencjałem na budowę prawdziwego związku. Teraz z kolei nie mogą uwierzyć w zachowanie Bartka. Ten już kilkukrotnie podpadł internautom przez swój stosunek co do Dominiki, która go odrzuciła oraz szowinistyczne odzywki w stronę damskiej części hotelu. Nie inaczej było tym razem. Uczestnik wzniósł toast za...

Nie da się ukryć, że komentarz ten najbardziej mógł dotknąć Luizę, która w "Hotel Paradise" tworzy relację z uczestnikiem. Co więcej, prawdopodobnie ma nadzieję na coś więcej. Jak się jednak okazuje, komentarz ten dotknął także widzów, którzy dłużej nie chcą oglądać Bartka i słuchać jego niewybrednych komentarzy: