Ewelina Lisowska jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd sceny pop w Polsce. Jej piosenki "Nieodporny rozum" i "W stronę słońca" podbiły szczyty list przebojów, a także nie schodzą z radiowych i telewizyjnych playlist. Wokalistka lubi podejmować również nowe wyzwania. Jednym z nich był z pewnością gościnny udział w "Top Model 3".

Ewelinę w programie zobaczymy już w najbliższą środę, 10 kwietnia w szóstym odcinku show. Wokalistka pomoże uczestniczką wczuć się w rockowy klimat, który będzie motywem przewodnim sesji zdjęciowej, decydującej o eliminacji kolejnej dziewczyny z programu. Inspiracją scenografii był najnowszy teledysk Lisowskiej do singla "W stronę słońca" (zobacz).

Jesteśmy ciekawi jak Ewelina poradzi sobie w nowej roli, a razem z nią finalistki show. Przypomnijmy, że AfterParty.pl dotarło do listy finalistek top5 programu, które poleciały na sesję do Indii. Zobacz: Wiemy które dziewczyny poleciały do Indii

