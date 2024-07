Po sukcesie Donatana i Cleo na zeszłorocznej Eurowizji, fani największych polskich gwiazd chcą, aby to ich idol pojechał na konkurs. Najbardziej naciskają na Dodę, która zostawiła im pewne nadzieje na to, że zgodzi reprezentować się nasz kraj. Przypomnijmy: Fani chcą wysłać Dodę na Eurowizję. Artystka odpowiada im na Facebooku

Wielbiciele Eweliny Lisowskiej również chcieliby, aby to ona pojechała w tym roku do Austrii. Są jednak na to małe szanse. Piosenkarka w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem w jego internetowym show stwierdziła, że mogłaby reprezentować nasz kraj na festiwalu, ale zrobiłaby to "tylko dla jaj". Eurowizja nie kojarzy jej się z muzyką, choć chciałaby się pokazać całej Europie:

Na Eurowizję mogłabym pojechać ewentualnie dla jaj. Byłoby śmiesznie. Jarają mnie występy, ale nie jestem zwolenniczką tego konkursu, bo przez ostatnie lata to się stało jakimś cyrkiem na kółkach i jest tam bardzo mało muzyki, a to mi się nie podoba. Chociaż z pewnością jest to fajna szansa na pokazanie się w Europie - mówi

