Ewelina Lisowska na koncercie Sylwester 2013/2014 z TVN

W tym roku po kilku latach przerwy TVN ponownie zorganizował koncert sylwestrowy, a do Krakowa zjechały największe gwiazdy polskiej muzyki. Naszpikowane efektami specjalnymi show i imponująca scena sprawiły, że był to godny powrót telewizji do rywalizacji o najlepszą sylwestrową ofertę. Przypomnijmy: Gwiazdy TVN na wielkim Sylwestrze w Krakowie

Stacja nie zapomniała o artystach, których sama wypromowała poprzez programy talent-show. Na scenie zaprezentowała się m.in. Ewelina Lisowska. Gwiazda "X-Factor" zaśpiewała kilka utworów ze swojej debiutanckiej płyty, a publiczności pokazała się w dwóch stylizacjach - słodkiej błękitnej sukience i nieco bardziej rockowej czarnej, do których dobrała już tradycyjnie buty na niebotycznych obcasach.

Tak Ewelina Lisowska prezentowała się na sylwestrze w Krakowie: