Niedawno opublikowaliśmy zdjęcia Ewy Wachowicz polecającej bekonowe snaki za złotówkę. Zobacz: Wachowicz twarzą bekonowych snaków. Nietypowy produkt reklamowany przez pretendującą do miana polskiej Nigelli Lawson celebrytki musiał dość wyraźnie zapisać się w waszej pamięci, bo dostaliśmy od was kolejny donos. Tym razem są to zdjęcia Ewy Wachowicz ilustrujące opakowanie... papieru toaletowego. Nasza czytelniczka do zdjęć dodała taki opis:

- Wybrałam się na zakupy, patrzę na półkę z papierem toaletowym, a tam zdjęcie polecającej pani Ewy Wachowicz. Nie wierzyłam. Kupiłam. Kosztował 5 złotych za całą paczkę. Był jeszcze zielony i żółty.

Zdjęcie i oprawa graficzna wskazuje, że produkt jest tej samej firmy, co snaki. Najwyraźniej Ewa podpisała kontrakt na sygnowanie swoją twarzą wszystkich produktów lokalnego producenta. Być może nie liczyła na to, że informacja trafi do sieci, bo produkty można na co dzień kupić tylko w południowo-wschodniej części kraju.

Ostatnio zastanawialiśmy się czy reklamowanie chrupek można uznać za obciach na tle tego co promują inne gwiazdy. Teraz nie mamy już takiego dylematu. W porównaniu z papierem toaletowym nawet zachwalanie pasztetu przez Kasię Skrzynecką wydaje się być o wiele bardziej prestiżowe.

Przy okazji dziękujemy za wszystkie donosy jakie otrzymujemy. Przypominamy, że jeśli traficie na coś czym chcielibyście się pochwalić, piszcie na redakcja@afterparty.pl :-)

