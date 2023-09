Ewa Minge opowiedziała, jak wyglądały jej zaręczyny i zdradziła dlaczego nie nosi pierścionka zaręczynowego. Słynna projektantka zaledwie kilka dni temu za pośrednictwem portali społecznościowych pochwaliła się swoim fanom, że jej partner poprosił ją o rękę. Ewa Minge pokazała wówczas okazały pierścionek zaręczynowy z drogocennych kamieni. Teraz autorka pięknej sukni ślubnej Małgorzaty Rozenek w rozmowie z Dzień Dobry TVN zdradziła, że... boi się nosić swój pierścionek zaręczynowy. Ewa Minge szykuje się do ślubu. Projektanta w porannym programie DDTVN przyznała, że pierścionek zaręczynowy trzyma w... sejfie. Na szczęście Ewa Minge ma do dyspozycji jeszcze jeden, nieco mniejszy pierścionek. Okazuje się bowiem, że narzeczony modowej ekspertki wręczył jej aż dwa pierścionki! Pierścionek zaręczynowy jest w sejfie, jest tak cenny, że ja się go boję nosić na co dzień. Ja się przyznam, że moja reakcja była taka "Boże jaki piękny, ale ja się boję go nosić" więc na drugi dzień święta Bożego Narodzenia dostałam miniaturkę i obiecuję, że na kanapach DDTVN zrobimy premierę i go pokażę - zapewniła Ewa Minge. Ja mam prawą rękę i lewą rękę, więc mój narzeczony poprosił mnie o lewą i o prawą rękę. Kim jest narzeczony Ewy Minge? Wierzą w przesądy? Złamali ważną zasadę! Projektantka opowiedziała również, czy razem z narzeczonym szykuje się już do ślubu i czy uroczystość będzie pokazywana w mediach. Ewa Minge przyznała, że uroczystość będzie miała charakter prywatny i jedyną rzeczą, jaką pochwali się swoim fanom to suknia ślubna, którą jak się okazuje wybrał dla niej narzeczony! A przecież mówi się, że to przynosi pecha, jeśli suknię ślubną narzeczony zobaczy przed uroczystością! ;) To nie będzie ślub o którym będzie mówiła cała Polska i nie tylko, ponieważ mój narzeczony nie jest z...