Mąż Ewy Wachowicz przygotował jej niespodziankę. Łzy same napływają do oczu

Ewa Wachowicz to dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Prowadzi uwielbiany program, który oglądać można na antenie na Polsacie „Ewa gotuje”. Kariera telewizyjna wykreowała się w międzyczasie. Zanim Wachowicz pojawiła się na ekranie, w 1992 została Miss Polonia.

Advertisement MPU article

Ewa Wachowicz dostała niespodziankę od męża

To właśnie dzisiaj (16 grudnia) o godzinie 10.10 fani Wachowicz zobaczyli najnowszy odcinek z uwielbianą prezenterką w roli głównej. Nie był to zwykły odcinek, ponieważ była to 500. odsłona „Ewa gotuje”. Warto przypomnieć, że pierwszy emitowany odcinek programu Ewy pojawił się pod koniec grudnia 2007 roku. Z tej okazji dziennikarka postanowiła podzielić się z widzami przygotowaniami do jubileuszowego wydania programu. Zabrała widzów za kulisy produkcji. Kobieta pokazała studio, gdzie montowany jest jej program. Zdradziła również, że dostała niesamowity prezent na tę specjalną okazję.

Ten najlepszy z możliwych prezent dał jej mąż. Mąż Ewy Wachowicz zdecydowanie potrafi zaskakiwać. Z okazju 500. odcinka programu „Ewa gotuje” przygotował jej autorski prezent – nową muzykę do czołówki programu. Widać, że podarunek jest dany w 100% z serca, gdyż Sławomir Kowalewski – mąż Ewy sam napisał słowa, muzykę i wykonał utwór „Jak w niebie”. Gościem specjalnym w programie był Mateusz Gessler.

Advertisement MPU article

Prezent od męża to jednak nie wszystko. Podczas programu widzowie mogli również podziwiać pyszności przygotowane przez prezenterkę. Co Ewa przygotowała w specjalnym odcinku? Zobaczcie sami: