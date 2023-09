Joanna Koroniewska w jednym ze swoich najnowszych wpisów na Instagramie, pochwaliła się swoją nagrodą za działalność w sieci. Niestety, nie mogła odebrać wyróżnienia osobiście, ze względu na stan zdrowia córeczki - mała Helenka trafiła do szpitala. Gwiazda pokazała również zdjęcie z placówki medycznej. Czy wiadomo, co stało się córeczce gwiazdy? Sprawdźcie szczegóły poniżej. Zobacz także: Joanna Koroniewska gorzko odpowiada ojcu: "Ojciec to stan emocji a nie wspólny kod DNA." Córeczka Joanny Koroniewskiej wylądowała w szpitalu W miniony piątek odbyła się gala "Hashtagi Roku", na której pojawiło się wiele znanych i lubianych polskich gwiazd . Była to jedna z pierwszych dużych celebryckich imprez po lockdownie, na której w końcu mogliśmy zobaczyć prawdziwą śmietankę polskiego show biznesu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Małgorzaty Rozenek-Majdan , Julii Wieniawy , czy Blanki Lipińskiej . Na gali pojawił się również Maciej Dowbor , jednak u jego boku zabrakło jego partnerki, Joanny Koroniewskiej . Dlaczego piękna aktorka nie mogła osobiście odebrać swojej nagrody i zrobił to w jej imieniu Maciej Dowbor? Chociaż gwiazda bardzo chciała być na gali, to jednak ze względu na stan zdrowia córeczki, musiała być przy niej w szpitalu. Joanna Koroniewska napisała o tym w swoim poście na Instagramie. - Życie jest pełne niespodzianek. I zwrotów akcji. 🤭🤔😜 Dwa dni temu bym nie pomyślała, że spotka mnie AŻ tyle emocji przez niemal jeden dzień. Same nominacje @hashtagiroku @see_bloggers były dla mnie wielkim wyróżnieniem. Dlatego, że w tym miejscu, każda z osób nominowanych i gości to naprawdę mocarni ludzie internetu!!! Okazało się po wczorajszej gali, że...