Blanka Lipińska wyszła za mąż. Ślub udało jej się utrzymać w tajemnicy, jednak po uroczystości pochwaliła się zdjęciami z uroczystości na Instagramie. Autorka bestselerowych powieści erotycznych i Maciej Buzala są parą od roku. Teraz stanęli na ślubnym kobiercu. Zobaczcie, kto zaprojektował suknię dla Blanki Lipińskiej. Gwiazda zdradziła też, co teraz planuje! Nie będzie to podróż poślubną! Blanka Lipińska wzięła ślub! Autorka książki "365 dni" informacją o ślubie podzieliła się na Instagramie. Zamieściła tam trzy zdjęcia ze swoim mężem i napisała: ...wyszłam za mąż-zaraz wracam 🤘🏼 To tyle co chce Wam pokazać ☺️ Brawo my 👏🏼 Udało się utrzymać w tajemnicy 😈 Dziękuje wszystkim, którzy nam pomogli i zechcieli uczestniczyć w tej krótkiej, wyjątkowej chwili razem z nami ❤️ Nie sądziłam, że to będzie tyle śmiechu i zabawy 😂 - napisała na Instagramie Blanka Lipińska. Blanka Lipińska podziękowała też Maciejowi i wszystkim tym, dzięki którym ta uroczystość wypadła tak doskonale. Za projekt jej sukni odpowiadała Patrycja Kujawa. Dopasowany model z przezroczystym dołem jest wyszyty tysiącami perełek, dzięki czemu wygląda tak imponująco. @maciejbuzala dziękuje za wszystko, KOCHAM CIĘ 💋 @kujawa.patrycja_designer dziękuje za suknię i welon, który sprawił, że ten jeden raz, wyglądałam niemal jak grzeczna💋 nawet ksiądz się nie skumał, że stoi przed nim „pomiot szatana” 😂😈 @anna.mackiewicz dziękuje za włosy i za to, że stałaś u mego boku, kiedy czekałam aż się spopiele 💋 👰🏼+🤵🏻=🔥 Co z podróżą poślubną? Okazuje się, że podróż poślubna Blanki Lipińskiej i Macieja Buzali będzie musiała zaczekać. Celebrytka poinformowała, że po ślubie od razu wraca na plan...