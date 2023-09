Ewa Wachowicz swoje pierwsze małżeństwo zakończyła w 2007 roku, i aż do wczoraj mało kto spoza otoczenia gwiazdy spodziewał się, że była Miss Polonia powie "tak" po raz drugi - ku zaskoczeniu wszystkich, Ewa Wachowicz wzięła drugi ślub 2 września 2023 roku, a jej wybrankiem został Sławomir Kowalewski. Kim jest mąż Ewy Wachowicz i jak zaczęła się ich miłość? To, co ich połączyło nie jest oczywiste!

Ewa Wachowicz wzięła ślub - kim jest jej mąż?

Informacja o ślubie Ewy Wachowicz, który odbył się 2 września 2023 roku w Krakowie, zaskoczyła wszystkich jej fanów. Sama gwiazda nie zapowiadała bowiem uroczystości i nie zdradzała w sieci jej szczegółów. A jednak, we wrześniowy weekend, po 16 latach od rozwodu, poślubiła Sławomira Kowalewskiego. Kim jest wybranek Ewy Wachowicz? Poznajcie historię ich uczucia.

Według medialnych doniesień, Ewa Wachowicz i Sławomir Kowalewski mieli spotykać się od 2015 roku, jednak pierwszy raz wystąpili publicznie jako para kilka lat później, bo w 2019 roku - pojawili się w premierowym odcinku "Miasta Skarbów" emitowanego przez TVP.

Co ciekawe, Sławomir Kowalewski już wcześniej zebrał doświadczenie w mediach - prowadził między innymi audycję "Byle do piątku" w RMF FM, a także wziął udział w muzycznym show "Must Be The Music". Z Ewą Wachowicz miały połączyć Sławomira Kowalewskiego przede wszystkim wspólne pasje, czyli żeglarstwo i górski wycieczki.

Nic zatem dziwnego, że to właśnie w górach para miała spędzić wspólnie trudny czas pandemii, który - jak się okazało - umocnił ich relację.

- Kowalewski bardzo dobrze dogaduje się z córką Wachowicz. (...) Ewa zyskała spokój, widząc, że Sławek zaprzyjaźnił się z jej dzieckiem, a Ola go zaakceptowała. Cała trójka uwielbia planować wspólne podróże. W Tatrach mają maleńką chatkę, gdzie często bywają - podaje "Życie na gorąco".

Para od jakiegoś czasu mieszka wspólnie na Woli Justowskiej, a na miejsce ślubnej uroczystości zakochani wybrali kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie. W dniu ślubu pan młody miał na sobie białą koszulę i marynarkę, a także czarne, eleganckie spodnie. Jako dodatki dobrał okulary przeciwsłoneczne i czarną muchę. Ewa Wachowicz zachwyciła suknią ślubną ze zmysłowym dekoltem i minimalistycznymi dodatkami.

Młodej parze raz jeszcze życzymy wiele szczęścia! Wiedzieliście wcześniej, kim jest mąż Ewy Wachowicz?

Pawel Wodzynski/East News