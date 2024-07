Ewa Wachowicz bardzo strzeże swojej prywatności. Ale dla magazynu "Flesz" zrobiła wyjątek i opowiedziała trochę o swojej córce Oli, która właśnie dostała się do liceum. Na co dzień mieszka z mamą w Krakowie.

Ewa lubi wspinaczkę. Ale odkąd jest mamą nigdy nie wspina się w górach za wszelką cenę. Zawsze myśli o Oli.

Gdy jestem w górach, moja uwaga skupia się na każdym kolejnym kroku. A potem, kiedy już dotrę na szczyt, to marzę, aby znaleźć się w bazie na dole. Zawsze na takie wyprawy zabieram ze sobą kartkę od córki. Ola napisała mi kiedyś: „Mamusiu, prawdziwy szczyt jest dopiero wtedy zdobyty, kiedy wrócisz szczęśliwie do mnie, do domu”. Te słowa sprawiają, że nie wspinam się za wszelką cenę. Nie weszłam na przykład na Mont Blanc. I proszę wierzyć, że zdecydowanie trudniej wycofać się, niż iść dalej bez względu na wszystko. W pierwszym odruchu, kiedy myślimy o rezygnacji, zawsze przychodzi do głowy harda myśl: „Co? Ja się mam poddać?! Nigdy! Przecież nie lubię rezygnować!”. Ale prawdziwym sukcesem dla matki jest wrócić do swoich najbliższych.