Królowa polskiej kuchni - Ewa Wachowicz - prezentuje nam swoje ulubione przepisy na Wielkanoc! Wśród nich - m.in. bardzo smaczny pasztet z pistacjami czy baba drożdżowa z dżemem malinowym. Macie odwagę na eksperymenty w kuchni? A więc te przepisy to coś w sam raz dla Was!

Wielkanocne przepisy Ewy Wachowicz

Na pierwszy rzut - baba drożdżowa z dżemem malinowym!

Opis przygotowania

Mąkę przesiać do dużej miski. Zrobić dołek, wlać około 100 ml ciepłego mleka. Posłodzić 3 łyżkami cukru. Wkruszyć drożdże. Delikatnie wymieszać i odstawić na 10-15 minut.

Po tym czasie wybić jajka, dosypać resztę cukru, dolać pozostałe mleko oraz roztopione masło. Uperfumować cukrem waniliowym. Wyrobić ciasto. Gdy zacznie odchodzić od łyżki, przykryć i odstawić na ½ godziny.

Wyrośnięte ciasto przełożyć na stolnicę – obficie posypaną mąką. Podzielić na 4 części. Każdą rozwałkować na kształt prostokąta. Posmarować dżemem malinowym. Delikatnie zwinąć w rulon i pokroić na 3-centymetrowe kawałki.

Formę na babkę wysmarować masłem i obsypać cukrem. Do tak przygotowanej foremki włożyć kawałki drożdżowego ciasta – układać jeden obok drugiego, dość ciasno.

Żółtko roztrzepać z mlekiem i posmarować nim wierzch ciasta. Przykryć i zostawić w cieple na 20-30 minut. Następnie wstawić na około 40 minut do pieca, nagrzanego do 180 st. C.

Po upieczeniu od razu wyjąć z formy. Cukier spowoduje, że na babie powstanie chrupiąca skorupka.

Składniki:

700 g - mąki

350 ml - mleka

230 g - cukru

50 g - świeżych drożdży

3 - jajka

120 g - masła

1 łyżka - cukru waniliowego

dżem malinowy

1 - żółtko

3 łyżki - mleka

MAZUREK

Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać ugotowane żółtka (zetrzeć na tarce wprost do mąki). Dosypać cukier puder. Dorzucić zimne masło i wszystko razem wysiekać. Gdy powstanie kruszonka, zagnieść ciasto. Włożyć do woreczka i schłodzić w lodówce (minimum 2 godziny).

Zimne ciasto rozwałkować na kształt blachy (trochę ciasta odłożyć). Nawinąć na wałek i przełożyć do foremki, wyłożonej papierem do pieczenia. Najlepiej użyć blachy bez jednego brzegu – po upieczeniu łatwiej będzie zsunąć z niej kruche ciasto.

Z odłożonego ciasta uformować wałeczki i zrobić z nich brzegi mazurka oraz kratkę na środku (tak, by powstała szachownica). Ciasto najlepiej przykleić białkiem.

Spód ciasta nakłuć widelcem, przyklejone wałki lekko spłaszczyć i tępą stroną noża zrobić dekoracyjną kratkę, następnie posmarować białkiem.

Ciasto przykryć papierem do pieczenia, obciążyć (specjalnymi kulkami, grochem lub fasolą). Wstawić do piekarnika, nagrzanego do 180 st. C. Piec przez 15 minut, zdjąć obciążenie i upiec na złoty kolor. Po upieczeniu zsunąć z blachy i wystudzić.

Puszkę mleka gotować w wodzie przez 3 godziny (na małym ogniu). W ten sposób powstanie kajmak.

Nad gorącą kąpielą wodną roztopić czekoladę, dodając wodę i masło. Żółtka wybić do miski, dodać cukier puder i utrzeć kogel-mogel. Do utartych żółtek stopniowo dodać rozpuszczoną czekoladę.

Dwa kwadraty ciasta (naprzeciwległe, po skosie) posmarować konfiturą pomarańczową, dwa pozostałe dżemem z czarnej porzeczki. Na pierwszy nałożyć krem czekoladowy. Wyrównać. Do reszty kremu dodać nieco chili, wymieszać i nałożyć na drugi kwadrat. Wierzch również wyrównać.

Na 3 kwadrat ciasta (ten obok czekolady z chili), oprócz dżemu, nałożyć żurawinę namoczoną w rumie, następnie kajmak (puszkę wystarczy otworzyć). Ta część mazurka będzie dla dorosłych. Kajmak nałożyć też na ostatni kawałek ciasta. Wierzch kajmaku wyrównać.

Udekorować wedle uznania – prażonymi migdałami, żurawiną, chili, owocami kandyzowanymi i ozdobami z czekolady.

Składniki:

450 g - mąki

5 - żółtek

150 g - cukru pudru

220 g - masła

białko do sklejenia i posmarowania ciasta

Dekoracja:

prażone migdały

suszona żurawina

papryczka chili

ozdoby z czekolady

Dodatkowo

konfitura pomarańczowa

dżem z czarnej porzeczki

szczypta chili

garść suszonej żurawiny namoczonej w rumie

Kajmak

1 puszka - mleka skondensowanego słodzonego

Krem czekoladowy

2 tabliczki - czekolady

2 łyżki - masła

4 łyżki - wody

4 - żółtka

3 łyżki - cukru pudru

PIECZEŃ NA WIELKANOC

Opis przygotowania

Zacząć od zrobienia suchej ziołowej marynaty. Jałowiec, ziele angielskie, pieprz, liście laurowe i dwa goździki umieścić w elektrycznym młynku do kawy (idealny do rozdrabniania przypraw) i mielić kilkanaście sekund. Zioła można też zmiażdżyć w moździerzu, a większą ilość przyprawowej mieszanki zrobić w malakserze.

Na suchej patelni rozgrzać sól i dodać zmielone przyprawy, mieszać kilka sekund, by wysoka temperatura uwolniła z ziół wszystkie olejki eteryczne. Pod patelnią zgasić płomień i dodać czosnek przeciśnięty przez praskę.

Mięso naszpikować suszonymi śliwkami i natrzeć suchą marynatą. Włożyć na parę godzin do lodówki. Następnie ze wszystkich stron obsmażyć w oliwie i przełożyć do gęsiarki.

Na patelnię wlać czerwone wino, chwilę podgrzewać (by płyn „zebrał” cały smak spod mięsa) po czym dodać do pieczeni.

Gęsiarkę włożyć na jakieś 2 godziny do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. Podczas pieczenia co 15-20 minut zaglądać do mięsa i polewać je sosem spod pieczeni. Jeśli winny płyn zbyt szybko wyparuje, podlać bulionem lub przegotowaną wodą. Upieczone mięso jest doskonałe zarówno na ciepło, jak i na zimno - jako wędlina.

Robiąc wielkanocną pieczeń proszę jeszcze pamiętać o jednym: młynek nie nada się już do mielenia kawy. Chyba, że lubimy małą czarną aromatyzowaną jałowcem i zielem angielskim.

Składniki:

2 kg - mięsa na pieczeń

3 łyżki - oleju

1 szklanka - czerwonego wytrawnego wina

suszone śliwki do szpikowania

Marynata

1 łyżka - ziaren jałowca

1 łyżeczka - ziela angieskiego

1 łyżeczka - pieprzu

2 - liście laurowe

2 - goździki

4 ząbki - czosnku

1 łyżka - soli

PASZTET Z PISTACJAMI

Opis przygotowania

Grzyby namoczyć. Pistacje obrać, wstępnie podgotować (przez kilka minut). Mięso podsmażyć, dodać grzyby (wraz z wodą), jarzyny, ziele angielskie i liście laurowe. Ugotować.

Cebulę pokroić w półplasterki, zeszklić na maśle, następnie dodać wątróbkę i podsmażyć.

Ugotowane i schłodzone mięso oddzielić od kości, wraz z wątróbką, grzybami i jarzynami przepuścić przez maszynkę do mielenia (2 razy). Dodać pistacje, imbir, śmietanę, sos sojowy, koniak, sól, pieprz, świeżo startą gałkę muszkatołową, roztrzepane jajka i oliwę.

Wyrobić bardzo dokładnie, po czym przełożyć do foremek wyłożonych papierem do pieczenia. Piec 1 ½ godziny w temp. 220 st. C.

Podawać z żurawiną.

Składniki:

3 - udka z indyka

3 - udka z kurczaka

50 dag - wątróbki drobiowej

2 - marchewki

1 - pietruszka

3 - cebule

10 dag - suszonych grzybów

20 dag - pistacji

4 - jajka

½ szklanki - śmietany 30%

200 ml - oliwy lub oleju

15 ml - koniaku

2 łyżeczki - masła

2 - liście laurowe

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka łyżek sosu sojowego

1 łyżeczka - mielonego imbiru

gałka muszkatołowa do smaku

sól

pieprz

Wykorzystacie przepisy Ewy Wachowicz?

