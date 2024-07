Ludzie ale Ania naprawdę ma się czym chwalić o ile ,to forma chwalenia a nie przejaw dzisiejszych czasów ,gdzie wszyscy żyjemy trochę w wirtualnym świecie . Zazdroszczę pozytywnie Ani kaloryfera ,wspaniałego samozaparcia ,samodoskonalenia i podziwiam jej sukcesy ....te bez męża ....sportowe i te z mężem życiowe . Ma cudowną rodzinę ,ma bajkowe życie i ma ten sam milion problemów ,ktore mamy my wszyscy . No tak może poza finansowymi i z pewnością kazde inne łatwiej dzieki tym finansom rozwiązuje . Ale czy to grzech mieć pieniądze ? Czy to jakies przestępstwo mieć męża ,który dzieki ciężkiej pracy i talentowi jest jednym z najlepszych sportowców na świecie ,a co za tym idzie są bogaci . Nie ukradli ,nie zabrali nikomu . Głosy ,że Ania na siłę uszczęśliwia kobiety zmuszając je do treningów tuż po porodzie są jakąś abstrakcją !!! Ćwiczy kto chce ! Zarzucanie ,że moze inne wolą książki i zycie intelektualne nie tylko jest obraźliwe dla Ani ale tez zwyczajnie płytkie ! Kto wie co czyta Ania i jak żyje poza tym co chcemy dostrzec ? Ma wrzucać zdjecia na insta ze zbiorem książek przeczytanych ???? Głosy ,że odleciała itp .....??? A jak kiedys kobiety rodziły na polu i wracały do roboty ?! Jasne ,ze przeginam w porównaniu ale osobiscie bardzo szybko po porodzie cieżko pracowałam i ćwiczyłam. Ba ćwiczenia miałam zalecone przez lekarza ! Kto chce ten bierze przykład i lubi Anie a kto nie niech wsadzi głowę w te książki i własne życie - napisała projektantka.