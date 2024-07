Barbara Kurdej-Szatan zabrała głos w sprawie hejtu na Annę Lewandowską po publikacji w sieci zdjęcia, odsłaniającego brzuch w miesiąc po porodzie. Trenerka pochwaliła się, że w krótkim czasie po urodzeniu Klary, jej brzuch jest już płaski, umięśniony i wygląda świetnie. Choć figura Anny Lewandowskiej jest do pozazdroszczenia, to nie wszystkim spodobała się postawa żony Roberta Lewandowskiego. Przez media przetoczyła się dyskusja, w której nie brakowało słów krytyki, skierowanych w stronę Lewandowskiej. Wiele osób uznało, że trenerka prezentuje niedościgniony ideał, który powoduje, że młode mamy mają kompleksy z powodu swojego wyglądu po ciąży. Co sądzi na ten temat Barbara Kurdej-Szatan?

Barbara Kurdej-Szatan o brzuchu Anny Lewandowskiej

Barbara Kurdej-Szatan była gościem programu "Pytanie na śniadanie". Aktorka wzięła udział w dyskusji na temat hejtu w środowisku młodych mam. Pojawił się również temat krytyki, która spotkała Annę Lewandowską po zamieszczeniu w sieci słynnego już zdjęcia brzucha. Barbara Kurdej-Szatan przyznała, że początkowo nie wiedziała o całej sprawie, lecz gdy się dowiedziała, była mocno zaskoczona negatywnymi reakcjami. Zdradziła również, jak powrót do formy po ciąży wyglądał w jej przypadku.

Jeżeli chodzi o powrót do formy, to ja miesiąc po porodzie, tak schudłam, bo miałam tak dużo mleka. Bo moja Hania ze mnie wszystko wyciągała, więc schudłam niesamowicie. Wyglądałam świetnie, ale potem, jak już przestałam karmić, to mi wszystko wróciło. I musiał minąć rok, aż schudłam te parę kilo. Także jeżeli Ania niedawno urodziła i wygląda świetnie, to ja nie wiem, co w tym złego - powiedziała Barbara Kurdej-Szatana.

Aktorka nie przychyla się do głosów krytyki Anny Lewandowskiej, przeciwnie, uważa, że Ania jest inspiracją dla innych kobiet.

Anna Lewandowska próbuje motywować, a nie wpędzać w kompleksy - powiedziała gwiazda.

Zgadzacie się?

Barbara Kurdej-Szatan stanęła w obroni Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska stała się ofiarą hejtu po opublikowaniu w internecie tego zdjęcia.

