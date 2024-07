Ewa i Marek Bukowscy choć często nie pojawiają się publicznie, są jedną z najgorętszych par show-biznesu. Aktorska para stroni od błysków fleszy i pojawia się tylko na wydarzeniach, które związane są z ich pracą czy ze względu na przyjaźń z gospodarzem. W najnowszym numerze "Vivy!" gwiazda serialu "Na dobre i na złe" wraz ze swoją żoną wystąpili pierwszy raz we wspólnej sesji i udzielili szczerego wywiadu na temat ich miłości.

Choć Ewa i Marek są małżeństwem od 20 lat to nie wierzą w instytucje małżeństwa. Zamiast nazywać siebie mężem i żoną, wolą określenie kochanek, kochanka.

- Chodzi o to, że małżeństwo to instytucja, która się wyczerpała. Potrzeba bliskości i bycia ze sobą dwojga ludzi nie musi być zagwarantowana na papierze. Tak naprawdę każdy marzy o tym, żeby mieć kogoś, kto go kocha, żeby z tym kimś spędzać miłe chwile, o rodzinie po prostu. (...) Jesteśmy więc przeciwko formalizowaniu uczuć, bo to tak, jak kupować samochód lub dom. To nie papierek powinien sprawiać, że kobieta i mężczyzna są ze sobą, tylko dzieci na przykład - największa wartość - wyznał Marek Bukowski.