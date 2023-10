Zespoły Pectus i Blue Cafe łączy nie tylko popularność na polskiej scenie muzycznej oraz obecność na największych festiwalach (obie grupy pojawią się na festiwalu w Opolu 2023). Jeden z braci Szczepanik z "Pectus", Maciej, to mąż... Dominiki Gawędy - liderki zespołu Blue Cafe. Już w lipcu para będzie świętować szóstą rocznicę ślubu. Jak się poznali? Dlaczego nie pokazują się razem?

Maciej Szczepanik i Dominika Gawęda na początku ukrywali swoją znajomość, a następnie związek, nie chcąc wzbudzać niepotrzebnej sensacji. Poznali się w 2014 roku na koncercie - przedstawił ich wspólny znajomy:

Trzy lata później, a dokładnie 29 lipca 2017 roku wzięli cichy ślub - również w tajemnicy przed mediami. Kameralna uroczystość, na około 80 osób, odbyła się w ogrodach Pałacu Chojnata nieopodal Warszawy. Zorganizowała ją firma... Agnieszki Hyży. Dominika Gawęda tego dnia miała na sobie zjawiskową kreację zaprojektowaną przez Violę Piekut.

Kochani! Pragniemy podzielić się z Wami bardzo miłą informacją... ☺️ Właśnie przed chwilą powiedzieliśmy sobie TAK ❤️❤️❤️ To najszczęśliwszy i najpiękniejszy dzień w naszym życiu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dominika i Maciej - pisali wówczas muzycy.

W podróż poślubną Gawęda i Szczepanik udali się na Malediwy.

Zaręczyny odbyły się rok wcześniej, w 2016 roku - Maciej Szczepanik oświadczył się Dominice Gawędzie na Maderze.

Madera zawsze będzie dla mnie wyjątkowym miejscem... Trzy lata temu w miejscowości Ponta do Pargo, na wysokim klifie o który rozbijają się fale Atlantyku, przy słynnej latarni morskiej, podarowałem mojej najdroższej Dominice pierścionek zaręczynowy... ♥️ Wszystko działo się podczas zachodu słońca... ???? Madera już zawsze będzie dla nas obojga szczególnym miejscem! Odwiedzajcie tą wyspę - tu rozkwitają marzenia i Miłość... - pisał wówczas członek zespołu "Pectus" na swoim Instagramie.

W dniu 5. rocznicy ślubu Dominika Gawęda, która unika rozmów o życiu prywatnym, dodała poruszający post:

Maciej Szczepanik i Dominika Gawęda chronią swoją prywatność, a najczęściej, razem, pojawiają się podczas koncertów (ostatni raz w 2018 roku podczas festiwalu w Sopocie w TVN). W jednym z wywiadów Gawęda zapewniała jednak, że w ich życiu nie ma nudy:

"Kiedy trenowałam kung-fu, to czas, kiedy nie znałam się z moim mężem. On wie, że jestem szalona, mam różne pomysły i lubię żyć pełnią życia. Ciągle coś wymyślam, jak nie podróże, to zajęcia. Nie nudzimy się - zdradziła w rozmowie z Plejada.pl.