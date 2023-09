Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel świętują dziś 11. rocznicę ślubu! Gwiazdy powiedziały sobie "tak" 20 września 2008 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Ich ślub był jak z bajki, jednak zanim do niego doszło kilka lat wcześniej widzowie mogli oglądać, jak rodziło się uczucie między parą. Przypomnijmy, że Kasia i Marcin poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami"! Tylko zobaczcie jaką fotką pochwalili się w 11. rocznicę ślubu. Kasia Cichopek w "Tańcu z Gwiazdami" Kasia Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka została zaproszona do drugiej edycji show, którą emitowała stacja TVN. Produkcja zadecydowała, że najlepszym partnerem dla Kasi będzie Marcin Hakiel. Kilka odcinków później okazało się, że był to strzał w dziesiątkę! Kasia i Marcin zakochali się w sobie na parkiecie. Wygrali drugą edycję show i do domu wrócili już razem z Kryształową Kulą. Trzy lata później Kasia i Marcin stanęli na ślubnym kobiercu. Ich ślub był jak z bajki. Gwiazdy doczekały się dwójki dzieci: Adama i Helenki. Pociechy pary nie są związane z show biznesem. Z okazji rocznicy ślubu Kasia Cichopek pochwaliła się jednym z pierwszych zdjęć z Marcinem na Instagramie. Para wciąż tańczy "ramię w ramię". I tak oto 14 lat temu Marcin Hakiel wywrócił mój świat do góry nogami. Dziś mija 11 lat od naszego ślubu, a my nadal tańczymy ramię w ramię 🥰 Jesteś moim #partnerincrime - napisała Kasia w sieci. Zobacz także: Kasia Cichopek i Marcin Hakiel przetrwali kryzys, czy nie boją się, że „Czar par” znów wywróci ich życie do góry nogami? Marcin odpowiedział ukochanej: Pamiętam jak przygotowywaliśmy się do tego...