Roksana Węgiel i Kevin Mglej udowodnili, że różnica wieku między nimi nie stanowi przeszkody w budowaniu szczęśliwej i trwałej relacji. Wokalistka ma zaledwie 19-lat, ale już podjęła decyzję, że chciałaby wziąć ślub z Kevinem. Nigdy wcześniej nie sądziła, że zdecyduje się na to tak wcześnie. Na jej decyzję miała wpływ jedna rzecz.

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja wzbudził wiele emocji w związku z różnicą wieku, która ich dzieli. Wokalistka potwierdziła związek z 8 lat starszym producentem muzycznym niedługo po swoich osiemnastych urodzinach. Od tego czasu ukochany piosenkarki jest przy niej na każdym wydarzeniu i nie odstępuje jej na krok. Ich miłość kwitnie, a para ma już za sobą nawet zaręczyny. Oboje wielkimi krokami zbliżają się do swojego ślubu, który ma odbyć się jeszcze w tym roku. Zakochani mają wsparcie swoich najbliższych, a przyszła teściowa Roksany Węgiel wprost się nad nią rozpływa. Wielu może pozazdrościć im takiej relacji!

Jak donosi Eska, Marcin Dubiel był jedną z osób, która przyczyniła się do ogłoszenia związku Roxie i Kevina. Doszło to tego zupełnie przypadkiem — youtuber prowadził transmisję na żywo, gdy nagle w tle ukazała się wokalistka, która szła za rękę po galerii handlowej razem ze swoim ukochanym. Na początku para nie zamierzała się ujawniać, ale gdy fani wokalistki zaczęli się domyślać, oboje postanowili wyznać prawdę.

Pamiętam te początki. To wypłynęło trochę przez przypadek, ale później już chcieliśmy być szczerzy wobec moich fanów, więc zdecydowaliśmy się tak oficjalnie nie ukrywać tego związku. Myślę, że to nie było łatwe — zarówno dla Kevina, jak i dla mnie, bo jak sam wiesz, spłynęło mnóstwo nieprzychylnych komentarzy, ale to też było fajne pod względem takiej próby związku. Wiemy już, że jesteśmy już ze sobą na dobre i na złe, bo były cięższe momenty, ale w każdych się wspieramy i jesteśmy dla siebie

W dzisiejszych czasach mało kto decyduje się na ślub w tak młodym wieku. Roksana Węgiel zdradziła, że skłoniło ją do tego szczere i głębokie uczucie, którym darzy Kevina.

W miłości przede wszystkim działam spontanicznie — to jest moment, nigdy tego nie przewidzisz. Ja nigdy nie myślałam, że poznam tak szybko miłość swojego życia i po prostu to się stało. Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadlinów, kiedy ma się to wydarzyć, chociaż wiesz, jak to jest — jak masz 8 lat, to myślisz, że w wieku 18 to ty już jesteś stary. Być może wtedy myślałam ''no, jak będę mieć 20 lat, to będę już miała właśnie męża, dom''. Może to jest jakaś afirmacja? Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale tak naprawdę ta miłość przyszła niespodziewanie

— wyznała wokalistka w rozmowie z ''Eską''.