Ewa Farna zachwycona piosenką na Eurowizję Edyty Górniak! W środę wieczorem miała miejsce premiera oficjalnej wersji utworu eurowizyjnego diwy, na którą czekali wszyscy fani. "Grateful" to naprawdę spora konkurencja dla pozostałych piosenek! Ewa Farna także doceniła tę kompozycję, a na swoim profilu na Facebooku napisała:

Nooo really też nieźle. Bardzo dobra kompozycja. Gratulacje Pani Edyto!

Ewa Farna też kibicuje swojej innej koleżance z branży - Margaret. Niedawno napisała na portalu społecznościowym, że to właśnie jej piosenki poprawiają jej humor. Margaret podczas preselekcji 5 marca zaśpiewa utwór "Cool Me Down". Która z pań ma większą szansę, aby reprezentować Polskę podczas finału Eurowizji w Szwecji?

