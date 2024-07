Ewa Farna podczas tegorocznej gali rozdania nagród Fryderyki 2016 na scenie pojawiła się jedynie jako wręczająca statuetki. Na śpiewający występ gwiazdy trzeba będzie poczekać do letnich koncertów wokalistki. Jednak specjalnie dla Party.pl Ewa Farna zanuciła utwór, który nie chce jej opuścić, mimo że nie należy do fanek jego wykonawcy:

Jest to utwór Justina Biebera "Love Yourself". Śpiewam to w łazience, gdzieś tam po cichutku. Jak są ludzie wokół to mówię: "Ojej, może powinnam się trochę pohamować".