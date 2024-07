W piątek Ewa Chodakowska na swoim rofilu na Facebooku obwieściła, że wylatuje do Los Angeles, gdzie będzie uczestniczyła w jednym z projektów Adidasa. Trenerka była niesamowicie podekscytowana, zwłaszcza, że wymarzony wyjazd zbiegł się z rocznicą jej związku z Lefterisem Kavoukisem.

Okazuje się, że na lotnisku po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych spotkała Ewę nieprzyjemna niespodzianka. Dzisiaj Chodakowska jest już w Polsce, a wszystko za sprawą tego, że nie miała odpowiedniej wizy. Gwiazda nie wiedziała, że musi ubiegać się o wizę dla osób publicznych, dlatego wniosek złożyła o normalną. To spowodowało lawinę problemów, a trenerka musiała po kilkunastu godzinach oczekiwania wrócić do Polski.

O całej sytuacji poinformowała na Facebooku:

Na miejscu pojawia sie kłopot .. Nasze dokumenty zostają zatrzymane .. a my jestesmy zaproszeni na krzesełka dla nielegalnych imigrantów .. Słucham ? Kto zawinił? Dlaczego? jak to sie stało ? Czy to dzieje sie naprawde? Ale przeciez mnie takie rzeczy sie nie przytrafiają .. Milion pytań ... zero odpowiedzi .. Po siedmiu godzinach wiercenia sie na tym krzesełku i robienia sobie dziur w głowie od tych pytań , dostaje pierwsze informacje .. Jako osoba publiczna, przylatująca nawet na jedna godzinę poświęconą pracy tutaj (nie ma tłumaczeń czy płatnej czy nie) powinnam mieć specjalne dokumenty .. Wiza dla osoby publicznej - "performance" - P1 ! Ale jak to? Przeciez nie dostaje ani złotówki za dodatkowa prace tutaj ! Mam opłacony przelot i hotel .. Gdybym potrzebowała dodatkowych dokumentów, ktos na pewno z mojej ekipy czy z agencji organizującej wylot / zaproszenie etc poinformowałby mnie o tym .. Tutaj nie ma tłumaczeń ! Zapada decyzja - następnego dnia mam zostać odesłana do Polski ..