Ewa z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wszystkich nowym zdjęciem. Dziś w jej życiu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Rzadko dzieli się takimi wieściami:

Pomyślałam, że podzielę się z Wami taką oto fotografią pamiątkową - napisała na Instagramie.

Ewa z "Rolnik szuka żony" ma powody do świętowania

W życiu byłej kandydatki Waldemara z "Rolnik szuka żony" sporo się dzieje. Ewa z "Rolnika" ma powody do radości, ponieważ spełnia swoje muzyczne marzenia. Niedługo do sieci trafi jej teledysk, który nagrywany był w iście baśniowej scenerii. Jednak powodów do dumy ma zdecydowanie więcej, najważniejszym jest jej jedyny synek:

Dzisiaj miałam przyjemność świętować razem z synkiem Dzień Mamy w przedszkolu. Pomyślałam, że podzielę się z Wami taką oto fotografią pamiątkową, ściskam - napisała na Instagramie.

Ewa z "Rolnik szuka żony" jest szczęśliwą samotną mamą. Czasami mierzy się z reakcjami zaskoczonych fanów, że ma już dziecko, jednak Ci, którzy oglądali program wnikliwie, pamiętają, że nie ukrywała tego od samego początku. Ewa rzadko pokazuje zdjęcia z synkiem, jednak dziś miała ku temu wyjątkowy powód.

Ewa po programie "Rolnik szuka żony" musiała mierzyć się z wieloma opiniami. Najbardziej jednak bolała ją ta Waldemara, który próbował zarzucić jej, że przyszła do programu by się wypromować. Ewa nie ukrywała swoich emocji z tym związanych i podkreślała, że nie chce udawać kogoś kim nie jest, a zarzuty kierowane w jej stronę są dla niej krzywdzące. Chociaż po programie w sieci śledzi ją ponad 80 tysięcy osób, to nie korzysta z jej popularności i nie została influencerką jak wiele innych uczestniczek.

