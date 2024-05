Ewa nie znalazła miłości w "Rolnik szuka żony", ale skradła serca fanów. Po udziale w programie uczestniczka show skupia się na swojej karierze muzycznej i trzeba przyznać, że ma wielkie plany — a teraz właśnie pochwaliła się kolejną radosną nowiną. To może być przełomowy czas w życiu wokalistki.

Reklama

Ewa z "Rolnika" podzieliła się radosną nowiną

Ewa wzięła udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony", w której ubiegała się o serce Waldemara. Rolnik postanowił, że to właśnie z nią chciałby kontynuować relacje, ale ona stwierdziła, że to jednak nie jest to. W programie uczestniczka show przyznała również, że jej ogromną pasją jest muzyka i ma na swoim koncie niejedną piosenkę. Ostatnio Ewa z "Rolnika" podzieliła się nowiną o kolejnym etapie w swojej karierze. Była kandydatka Waldemara założyła kanał na YouTubie i ujawniła, że niedługo pojawi się na nim premiera jej kolejnej piosenki.

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Ewa z "Rolnik szuka żony" stara się pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi fanami, dlatego co jakiś czas chętnie organizuje dla nich Q&A na Instagramie. Po tym, jak uczestniczka show założyła kanał na YouTubie, zaczęły się pojawiać pytania o teledyski. Okazuje się, że jeden z nich będzie nagrywany niebawem.

Już za niecałe dwa tygodnie — odpowiedziała Ewa.

Instagram @ewa_kaa93

Ewa nagrała już teledyski do swoich utworów "Cisza" czy "Wymyśliłam nas", które mają ponad 200 tysięcy odsłon na You Tubie. Jednak było to już 10 lat temu i uczestniczka show ponownie postanowiła spróbować swoich sił w branży muzycznej. Jak sama twierdzi, muzyka jest z nią od dziecka.

Śpiewam od 12 roku życia, jest do dla mnie po prostu pasja. Niedługo będziecie mogli usłyszeć mój nowy singiel — napisała Ewa.

A wy czekacie za nowymi piosenkami Ewy z "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" wreszcie pokazał ukochaną: "Z moim szczęściem". Czyż nie są uroczy?

Instagram @ewa_kaa93