Ewa z "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem. Spełnia się jedno z jej wielkich marzeń. Właśnie opublikowała przedsmak w sieci.

Nie mogę się doczekać - napisała jedna z fanek.

Co właśnie dzieje się w życiu Ewy z "Rolnika"?

Wieści od Ewy z "Rolnik szuka żony"

Ewa Kryza wzięła udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Napisała list do Waldemara, jednak ta relacja przysporzyła jej sporo nieprzyjemności. Para nie dogadała się a w finale doszło pomiędzy nimi do spięcia. Uczestniczka nie ukrywała, że było jej przykro kiedy zarzucano jej, że przyszła do programu dla popularności i wypominano jej muzyczne marzenia. Podkreślała, że nie chce się zmieniać, a po programie nie zdecydowała się na korzystanie ze sławy, jaką dał jej program.

Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" nie porzuciła jednak marzeń o karierze muzycznej i właśnie chwali się pierwszym spełnionym marzeniem.

Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" postanowiła założyć własny kanał na Youtube, gdzie będzie dzielić się swoją twórczością. Lada chwila ma odbyć się premiera jej pierwszej piosenki i teledysku:

Czekajcie na singiel i teledysk Ewa Kryza - Szanse - czytamy w opisie.

Jesteście ciekawi jej twórczości? Czy szykuje się hit na lato? Fani uczestniczki "Rolnik szuka żony" nie kryją ekscytacji:

Brawo kochana

Nie mogę się doczekać.

Ewunia ma przepiękny głos i przepiękna piosenka - czytamy w sieci.

Ewa Kryza nie znalazła z "Rolnik szuka żony" miłości ale zaprzyjaźniła się z Nicolą. Dziewczyny od czasu do czasu dzielą się zdjęciami ze wspólnych spotkań. A jak potoczyły się losy rolnika, do którego napisała list? Waldemar postanowił zbudować relację z Dorotą, która również była obecna na jego gospodarstwie. Fani jednak nie wierzą w powodzenie ich miłości. Na szczęście ostatnie plotki o kryzysie związku Waldemara i Doroty z "Rolnika" zostały zażegnane. Rolnik niedawno świętował osiem miesięcy związku z ukochaną.

