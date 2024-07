Ewa Chodakowska utknęła na Bali! Trenerka chwilowo nie może opuścić rajskiej wyspy przez wulkan Rinjani, z którego wydobywa się pył wulkaniczny. Wszystkie loty z wyspy odwołano!

Słynna trenerka przebywa obecnie na indonezyjskiej wyspie, gdzie prowadzi ekskluzywny obóz treningowy. Ewa na bieżąco relacjonuje swój pobyt na wyspie w social media. Pokazywała już zdjęcia z plaży, z wycieczek oraz nietypowego treningu. Dziś na jej profilu pojawił się wpis, informujący o wybuchu wulkanu!

Wulkan się mocno zakrztusił... wypluł z siebie masę pyłu wulkanicznego. Wszystkie loty odwołane .. do kiedy? Tego nie wie nikt ... ale z taka ekipą mogę tu zostać jeszcze parę ładnych miesięcy! Przed nami trening - tym razem na rajskiej plaży ... Czekamy na zachód słońca i rozprawiamy się z naszymi małymi balijskimi oszustwami. A jest za co pokutować - napisała na swoim Facebooku.

Wszystko wskazuje na to, że pobyt Ewy na rajskiej wyspie nieco się przedłuży. Wylot zaplanowano na jutro, lecz na chwilę obecną wszystkie loty zostały odwołane ze względu na wydobywający się z wulkanu pył. Chodakowskiej jednak dobry humor nie opuszcza!

Wcale nas to nie dziwi - bo jak juz gdzieś utknąć, to na rajskiej wyspie!

