O jej życiu osobistym kolorowa prasa rozpisuje się regularnie, a i ona sama chętnie dostarcza powody do dyskusji. Karolina Pisarek nie ma wielu tajemnic przed odbiorcami, co pokazuje skrupulatnie prowadzony przez nią profil na Instagramie. Teraz podzieliła się za jego pośrednictwem ważnym wydarzeniem, które doprowadziło ją do łez.

Reklama

Zapłakana Karolina Pisarek zwróciła się do fanów

W rodzimym show-biznesie zaistniała kilka dobrych lat temu za sprawą "Top Model". Chociaż ostatecznie nie wygrała programu i zajęła drugie miejsce, zdobyła ogromną popularność, a oferty współpracy zaczęły napływać do niej z najdalszych zakątków świata. Dziś Karolina Pisarek jest świetnie radzącą sobie modelką.

Trudno jednak nie zgodzić się, że zaciekawienie budzi nie tylko jej kariera, ale w szczególności życie prywatne, którym zresztą ona sama chętnie chwali się w sieci. W 2022 roku ona i milioner Roger Salla powiedzieli sobie "tak ", a następnie wprowadzili się do willi wartej kilka milionów. Od tamtej pory wiodą szczęśliwe życie, a ich rodzina powiększyła się o dwa psiaki. W czerwcu tego roku para świętowała drugą już rocznicę ślubu, a jak się właśnie okazało, teraz też wybiła im trzecia rocznica zaręczyn. Z tej okazji Roger zabrał ukochaną w wyjątkową podróż, podczas której Karolina zalała się łzami.

Karolina Pisarek z mężem Instagram@karolina_pisarek

Z instagramowej relacji modelki możemy dowiedzieć się, że wraz z mężem udała się na Malediwy, gdzie trzy lata temu poprosił ją o rękę. Gdyby tego było mało, Roger zaskoczył żonę, wynajmując dokładnie ten sam domek, w którym wówczas się zatrzymali.

Karolina Pisarek relacjonuje wyjazd z mężem Instagram@karolina_pisarek

Zabrał mnie tu, gdzie mi się oświadczył. Nie mogę. To samo miejsce, ta sama willa. Tyle pięknych wspomnień mam z tego miejsca!!! Moje serce będzie tu na zawsze! - mówiła zapłakana Karolina.

Karolina Pisarek relacjonuje wyjazd z mężem Instagram@karolina_pisarek

To nie był koniec niespodzianek, bo na drzwiach do imponującej willi wisiała tabliczka z napisem "Roger & Karolina" oraz ich podobiznami, z kolei w sypialni czekał ułożony na łóżku napis "Witaj w domu”".

Zobacz także

Karolina Pisarek relacjonuje wyjazd z mężem Instagram@karolina_pisarek

Karolina, cała w emocjach, próbowała zrelacjonować odbiorcom możliwie jak najdokładniej ten wyjątkowy moment. Nie możemy doczekać się kolejnych ujęć z podróży.

Reklama

Zobacz także: Karolina Pisarek była ze zwycięzcą "Tańca z Gwiazdami". Ich wspólne zdjęcia robiły furorę