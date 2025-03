Danuta Martyniuk podjęła decyzję o samotnym wyjeździe do Australii. Jak wynika z doniesień medialnych, jej podróż ma potrwać około miesiąca. Wyjazd ten wzbudził duże zainteresowanie fanów, ponieważ żona znanego muzyka rzadko podróżuje na tak długi czas bez swojego męża. Do kogo poleciała Danuta Martyniuk?

Danuta Martyniuk nie ukrywała, że dalekie podróże nie są dla niej i najlepiej czuje się w domowym zaciszu. Tak było kiedyś! Od jakiegoś czasu w życiu żony Zenka Martyniuka sporo się zmieniło i nie tylko przeszła spektakularną metamorfozę, ale zdecydowała się też na odważny krok. Okazuje się, że Danuta Martyniuk wybrała się w podróż do Australii i poleciała tam sama.

Nie wiem, co mi się stało, ale poczułam, że bardzo chcę polecieć. Czeka mnie długi lot, ale pewnie po prostu go prześpię. Do tego lecę dobrą klasą, więc będzie wygodnie

- mówiła Danuta Martyniuk w rozmowie z 'Faktem'