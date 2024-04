Po kilku tygodniach spędzonych w słonecznej Hiszpanii przyszedł czas na powrót do Polski. Karolina Gilon nie kryje swoje szczęścia i pokazała, co się jej przytrafiło tuż przed wylotem. Sami zobaczcie!

Za nami finał 9. edycji "Love Island", którego zwycięzcami zostali Jarek i Zuza. Para skradła serca widzów, ponieważ stronili od awantur i konfliktów — oboje woleli skupić się na swoim uczuciu. Warto przypomnieć, że uczestnicy spędzili dwa miesiące na "Wyspie Miłości", a razem z nimi w Hiszpanii była również prowadząca Karolina Gilon, która po raz pierwszy spędziła ten okres na wyspie ze swoim partnerem Mateuszem. Po zakończeniu programu oboje nie ukrywają, że już nie mogą się doczekać powrotu do Polski, jednak tuż przez wylotem celebrytka zmaga się z pewnym problemem. Opowiedziała o nim na swoim InstaStories.

Tuż przed wylotem Karolina Gilon zrelacjonowała wieczór z Mateuszem i oboje zdradzili, że już są prawie gotowi na wylot do Polski. Niestety tuż przed wyjazdem z Hiszpanii, prowadząca nieźle się spaliła na słońcu.

My już mamy spakowane walizki

No już prawie. Matko, słuchajcie cztery wielkie walizy do zabrania. Ja się tak dzisiaj zjarałam niechcący, ty to ogóle po prosto jesteś czekoladka ''chocolate, chocolate''

— dodała Gilon.