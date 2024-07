Ewa Chodakowska - wydawać by się mogło, że zawsze uśmiechnięta, pełna energii, pełna zapału do pracy nad rozwojem psychicznym i fizycznym... Nie zawsze jednak tak jest. Trenerka podzieliła się na Facebooku ze swoimi fankami bardzo smutnym wpisem. Początek wpisu sugerował, że stało się coś złego w jej rodzinie.

To najtrudniejszy okres w moim życiu.. (...) Ostatnie dni to hektolitry łez.. dobrze, ze coraz cześciej łez radości.. Mam chwile buntu.. Z jakiej racji przytrafiło sie to naszej rodzinie?

Kochającej sie, przepełnionej wiarą, współczującej.. dlaczego to akurat na nas spadło?

Dlaczego testuje sie granice naszego cierpienia? - napisała Ewa Chodakowska na Facebooku.

To co napisała dalej, wyjaśnia, że tak naprawdę Chodakowska chciała zwrócić uwagę na to, że nie doceniamy tego co mamy i że nie cieszymy się z tego.

Ale czy u Ewy wszystko w porządku, czy początek wpisu naprawdę niczego nie sugerował, że u Chodakowskiej coś się dzieje, tego już niestety trenerka nie wyjaśniła...

Dlaczego testuje sie granice naszego cierpienia? ....odpowiedz odbija sie w mojej głowie wielkim hukiem... A DLACZEGO NIE!!! Moze dzieje sie tak po to, żebym Ci o czymś cześciej przypominała? Czy dziękujesz za to, ze te najtrudniejsze chwile Cie omijają? Czy dziękujesz za to, ze sama oddychasz? Twoje serce bije.. Słyszysz.. Mówisz.. Widzisz.. Poruszasz sie..

A może myślisz, ze z automatu na to wszystko zasługujesz?

Pamiętaj, ze nikt nie zasłużył sobie na cierpienie... ani jedno dzieciątko, które mijam na oddziale.. ani jedna matka, którą w jednym kawałku trzyma tylko skóra... (...)

Wiesz ile osób zamieniłoby sie z Tobą miejscami? (...)

Wstań, podziękuj za to co masz i wykorzystaj to co masz, zanim czas udowodni Ci, ze zmarnowałaś szanse!!

Bedzie tylko lepiej.. Inaczej byc nie moze ❤️

To naprawdę mocne słowa! Ewa znana jest z tego, że stara się z całej siły motywować swoje fanki do zmieniania życia i do robienia tego, co służy naszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu! Czy jej słowa dały wam do myślenia? Czy jednak ta mała "prowokacja" słowna jest za mocna?

Ewa Chodakowska motywuje swoje fanki do działania i do tego by nie narzekać.

