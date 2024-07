Ewa Chodakowska broni Agnieszki Woźniak-Starak. Gwiazda TVN m.in. w towarzystwie Małgorzaty Rozenek ostro trenuje na obozie Chodakowskiej zorganizowanym na Mykonos. Panie chętnie pokazują zdjęcia ze wspólnych treningów i jak widać, świetnie się tam bawią. Fotką z Mykonos pochwaliła się również Agnieszka Woźniak-Starak. Niestety, na profilu dziennikarki pojawiło się wiele nieprzyjemnych wpisów w których internauci ostro komentują przegraną sprawę z Dodą.

Zobacz także: Zapadł wyrok w sprawie pobicia Agnieszki Szulim przez Dodę! Gwiazda strzelała do Agnieszki z pistoletu na...wodę?!

W obronie Agnieszki Woźniak-Starak stanęła Ewa Chodakowska, która apelowała do hejterów, aby zajęli się własnym życiem.

Dzieciaki my juz po treningu , po śniadaniu, po basenie .. szykujemy sie na kolejne wyzwania ... nowe pomysły , nowe projekty .. Najwieksza głupotą jest życie wczorajszym dniem .. marnujcie czas Na trening marsz !! Nie tylko w pośladkach ale i w głowie od razu sie lepiej układa żyjąc życiem drugiego człowieka, swojego nie zbudujecie - skąd to ciśnienie w ludziach ?? Buuuuu .. Shame on You- napisała Ewa Chodakowska.