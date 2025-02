Roksana Węgiel pochwaliła się, jak spędziła weekend. Okazuje się, że był to czas z rodziną, a to wszystko za sprawą urodzin jej młodszego braciszka. Niebywałe, że chłopiec tak szybko rośnie.

Roksana Węgiel świętuje urodziny brata

Mimo wielkiej muzycznej kariery Roksana Węgiel nigdy nie zapominała o swoich najbliższych i niejednokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina.

Jej rodzice wraz z braćmi mieszkają w Jaśle, ale Roksana bardzo często ich odwiedza. Tym bardziej, gdy nadarza się tak ważna uroczystość, czyli urodziny jednego z jej braci. Okazuje się, że najmłodszy z rodziny Roksany Węgiel właśnie skończył 5 lat! Niebywałe, że tak szybko ten czas od jego narodzin minął.

5 urodziny mojego braciszka - napisała Roksana Węgiel.

Co ciekawe, kilka dni temu Roksana Węgiel spędziła czas ze swoimi braćmi- Tymkiem i Maksem i dodała z tego dnia serię zdjęć. Widać, że rodzeństwo bardzo się kocha i są dla siebie ważni. Mimo że Roksana Węgiel mieszka w Warszawie i jest już żoną, to nie zapomina o swoich najbliższych.

Rodzina Roksany Węgiel

Roksana Węgiel, znana również jako Roxie, urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle. Jest córką Edyty i Rafała Węglów. Ma dwóch młodszych braci:

Maksymilian : urodzony w 2011 roku, obecnie ma 14 lat. Roksana często podkreśla ich bliską więź, a fani zauważają ich uderzające podobieństwo.

: urodzony w 2011 roku, obecnie ma 14 lat. Roksana często podkreśla ich bliską więź, a fani zauważają ich uderzające podobieństwo. Tymoteusz: urodzony 9 lutego 2020 roku, ma obecnie 5 lat. Roksana chętnie dzieli się zdjęciami z najmłodszym bratem, ukazując ich rodzinne relacje.

Rodzice Roksany są aktywni w mediach społecznościowych, dzieląc się chwilami z życia rodzinnego. Mama Edyta, była kosmetyczka, zrezygnowała z pracy, aby wspierać karierę córki, a tata Rafał pracuje jako przedstawiciel handlowy.

W życiu prywatnym Roksana była związana z białoruskim piosenkarzem Danielem Jastramskim, którego poznała podczas 16. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Obecnie jest żoną producenta muzycznego Kevina Mgleja; para wzięła ślub w 2024 roku.

Roksana Węgiel ceni sobie życie rodzinne i często podkreśla znaczenie bliskich relacji z rodzeństwem oraz wsparcie rodziców w jej karierze muzycznej.

Kariera Roksany Węgiel

Roksana Węgiel, znana również jako Roxie, to polska piosenkarka, która zyskała rozgłos dzięki zwycięstwu w pierwszej edycji programu "The Voice Kids" w 2018 roku. W tym samym roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem "Anyone I Want to Be", zdobywając pierwsze miejsce i przynosząc Polsce pierwsze zwycięstwo w historii tego konkursu.

W 2019 roku wydała debiutancki album zatytułowany "Roksana Węgiel", który uzyskał status platynowej płyty w Polsce. W tym samym roku została laureatką nagrody MTV Europe Music Award dla najlepszego polskiego wykonawcy.

W kolejnych latach kontynuowała rozwój kariery muzycznej, wydając kolejne single i współpracując z różnymi artystami. W 2024 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie dotarła do finału, zajmując drugie miejsce. Roksana Węgiel jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych młodych artystek w Polsce, a jej kariera nadal dynamicznie się rozwija.

Jej fani wciąż wyczekują muzycznych nowości, których zapewne w tym roku nie zabraknie!

