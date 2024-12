Sztab Igi Świątek, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego tenisa, poinformował o zmianie na stanowisku PR-menadżerki. Dotychczasową rolę Pauli Woleckiej przejęła Daria Sulgostowska. Zmiana została ogłoszona oficjalnymi kanałami medialnymi oraz za pośrednictwem wywiadów udzielonych mediom sportowym. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju kariery zawodniczki, która od lat znajduje się na czele światowego rankingu WTA. Jak wynika z komunikatów, nowa PR-menadżerka ma wzmocnić strategię medialną Świątek, co jest istotne w kontekście globalnego zasięgu i popularności tenisistki.

Daria Sulgostowska, nowa PR-menadżerka Igi Świątek, rozpoczęła swoją pracę w sztabie zawodniczki po zakończeniu współpracy z Paulą Wolecką. Dotychczasowa menadżerka pełniła tę funkcję przez ostatnie lata, będąc częścią sukcesów tenisistki. W mediach pojawił się komunikat od byłej menadżerki Igi:

Oficjalne oświadczenie nie podaje szczegółowych powodów zakończenia współpracy, ale zmiana jest zgodna z długoterminową strategią Świątek i jej sztabu. Sulgostowska, znana ze swojego doświadczenia w zarządzaniu wizerunkiem sportowców, ma pomóc w dalszym rozwoju medialnym liderki WTA.

Zmiana PR-menadżerki to ważny krok dla Igi Świątek. Daria Sulgostowska będzie odpowiadać za komunikację medialną, współpracę z dziennikarzami oraz budowanie wizerunku tenisistki. Nowa strategia medialna ma na celu lepsze dostosowanie wizerunku Świątek do rosnących wymagań światowego rynku sportowego. Dotychczasowa menadżerka, Paula Wolecka, odegrała istotną rolę w dotychczasowej karierze Świątek, towarzysząc jej podczas wielu sukcesów. Zakończenie współpracy nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowych osiągnięć w budowaniu wizerunku, lecz wskazuje na nowe potrzeby liderki światowego tenisa.

Niedawno Iga Świątek musiała zmagać się z przykrą sytuacją. Zakazana substancja przedostała się do jej organizmu na skutek zanieczyszczenia suplementu melatoniną i Iga została zawieszona. Tenisistka wydała oświadczenie i opowiedziała, jak trudny był to dla nie moment:

A ja i cały mój Zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione, a ja mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Zostawiam Wam długi filmik i dziś czuję też ulgę, że to już koniec. Chcę być z Wami szczera i choć wiem, że nie zrobiłam nic złego, z szacunku do kibiców i opinii publicznej dzielę się wszystkimi szczegółami tego najdłuższego i najtrudniejszego turnieju w mojej karierze. Mam największą możliwą nadzieję, że zostaniecie ze mną

- mówiła Iga.