Aneta i Robert poznali się w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak się okazało, eksperci z programu spisali się doskonale i dobrali tę parę perfekcyjnie. Aneta i Robert przypadli sobie do gustu i do dziś tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo, które doczekało się dwójki dzieci. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z uczestniczką 6. edycji "ŚOPW" i w rozmowie z naszą reporterką Aneta zdradziła, co zmieniła w życiu Roberta. Ta zmiana zdecydowanie służy obydwojgu!

Aneta ze "ŚOPW" zmieniła to w życiu Roberta

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uwielbia zwiedzać świat, dlatego jeszcze przed ślubem z Robertem chętnie podróżowała. Gdy poznała swojego męża, ten nie ukrywał, że raczej jest "miejscowy", jednak Anecie udało się zaszczepić w nim pasję do podróży.

Może poszerzyłam jego horyzonty, jeżeli chodzi o podróżowanie, bo jak sam powiedział, jak jechaliśmy po ślubie, (...) że on raczej taki miejscowy jest, że podróżuje, ale mniej i tyle. I ja chyba po prostu poszerzyłam tak bardziej te horyzonty. - przyznała Aneta w naszym wywiadzie

Co jeszcze zdradziła w naszej rozmowie Aneta ze "ŚOPW"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!