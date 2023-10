"Nasz Nowy Dom": Najtrudniejszy remont w historii. Budynek nie przetrwa kolejnej zimy. Co z rodziną?

Już dziś - w czwartek 22 listopada, finałowy odcinek programu " Nasz Nowy Dom ". Katarzyna Dowbor zabierze widzów do Złotej Góry niedaleko Grójca. Mieszka tam pani Teresa, która sama wychowuje swoją 15-letnią wnuczkę Zuzię. Mama dziewczynki zmarła na nowotwór, a ojciec nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem. Niestety, dom w którym mieszkają to ruina. Dach wymaga natychmiastowej wymiany, groźny dla życia i zdrowia domowników jest też stary piec. Z łazienki właściwie nie da się korzystać. Zuzia nie ma warunków do nauki - jest zmuszona odrabiać lekcje w kuchni. Pani Teresa nie ma nawet miejsca, by spokojnie posiedzieć i odpocząć. Na szczęście obie panie trafiły na świetnie znaną widzom Polsatu ekipę programu "Nasz Nowy Dom". Jak uda się odmienić warunki życia Zuzi i jej babci? Katarzyna Dowbor pomoże też rozwinąć życiową pasję Zuzi, jaką jest śpiew. Podczas gdy ekipa Artura Witkowskiego będzie remontować dom, dziewczyna pojedzie na spotkanie z wyjątkowym gościem programu - śpiewaczką operową Alicją Węgorzewską. Zobacz: "We mnie też dużo zmieniły". Kogo z uczestników programu "Nasz nowy dom" Katarzyna Dowbor zapamiętała najbardziej? Będziecie oglądać finałowy odcinek? Zapraszamy 22 listopada o godz. 20.05 do Polsatu. Zobacz też: "Ja się na to nie godzę!" Katarzyna Dowbor zdradziła nam kulisy programu "Nasz nowy dom"!