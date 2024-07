Eva Minge zaprezentowała niedawno swoją kolekcję "Bajka" podczas pierwszego dnia Paris Couture Week w hotelu Shangri-La. Na wybiegu nie zabrakło modelek o większych rozmiarach, co było sporym zdziwieniem dla wszystkich zebranych. Kiedy emocje już opadły, jurorka "Supermodelka Plus Size" dała emocjonujący wpis na swoim Facebooku. Co pisze?

Eva Minge o modelkach plus size

Ewa Minge przekonuje, że na wybiegach wcale nie muszą się pojawiać tylko bardzo szczupłe modelki - w świecie mody na wybiegach coraz częściej pojawiają się puszyste modelki, co bardzo cieszy projektantkę:

Paryz zszedł ze mnie naturalnie. Naturalnie na fali emocji weszłam w kolejne projekty. Taki stan daje zawsze silny impuls do dalszego tworzenia i pracy . Echo pokazu nadal wybrzmiewa i jeszcze długo jego dźwięki bedą niosły moją wyobraźnie i odwagę w kolejnych marzeniach, ktore coraz cześciej są już celem jak przyjemną mrzonką. Pozostała jednak we mnie pewna stała. Przekonanie, że moda nie musi być pustym obrazem artystycznym.

W tym momencie padły mocniejsze słowa:

Trzeba mieć jednak odwagę postawić się przeciwko schematom i nierealnym wizjom, ktore powieszone w ramie na ścianie nikomu nie robią krzywdy ale przedstawione na ludziach powodują złudzenie norm. Swiat mody od zawsze hołdował androgenicznym wychudzonym sylwetkom. Był moment kiedy kobiety traciły na wybiegu swoją płeć. Nie mam nic przeciwko szczupłym szczypiorkom ale i nie mam nic przeciwko kobiecym, obfitym kształtom. Program Supermodelka Plus Size otworzył mnie na inny wymiar piękna. Jestem ciekawa czy we wrześniu otworzy Was? Poki co paryskie inspiracje z mojego pokazu - napisała Minge.

Tym samym Minge ponownie poruszyła temat pojawiania się modelek o niestandardowych wymiarach na wybiegach. A wy co sądzicie? Takich modelek powinno być więcej?

