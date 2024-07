Rafał Brzozowski odniósł się do reakcji fanów Eurowizji na jego występ podczas polskich preselekcji do konkursu. Dwa tygodnie temu w siedzibie Telewizji Polskiej odbyły się krajowe eliminacje do konkursu, z których zwycięsko wyszła Kasia Moś. To właśnie ona zdobyła serca jurorów oraz widzów, co przyniosło jej zwycięstwo! Kasia Moś już w maju będzie reprezentowała nasz kraj w Kijowie. Wokalistka ma już za sobą pierwszy występ na Ukrainie, gdzie zaśpiewała podczas finału preselekcji.

Rafał Brzozowski był faworytem Alicji Węgorzewskiej, która ostatecznie najwięcej punktów dała Moś, ale bardzo pochlebnie wypowiadała się na temat wokalisty i przyznała mu wysoką notę. Po tym jak jurorka przyznała Brzozowskiemu swoje punkty, słychać było buczenie i gwizdy. Jak muzyk wspomina to niemiłe doświadczenie?

Rafał Brzozowski o preselekcjach do Eurowizji - jak komentuje buczenie publiczności?

ONS