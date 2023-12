Rafał Brzozowski z dumą opowiada o swojej religijności. Jest jedną z tych gwiazd, które z radością mówią o tym, co daje im wiara w Boga. W wywiadzie z "Dobrym Tygodniem" wyznał, że wiara pomogła mu w rozwiązaniu problemów materialnych ale także tych sercowych.

Było pod górę, a wtedy zły duch działał tak, żebym nie mógł przez to przejść i pokonać własnych słabości. Dzięki modlitwie to się jednak udało. (...) Stałem się lepszym chrześcijaninem

Było pod górę, a wtedy zły duch działał tak, żebym nie mógł przez to przejść i pokonać własnych słabości. Dzięki modlitwie to się jednak udało. (...) Stałem się lepszym chrześcijaninem

Rafał Brzozowski w wywiadzie z "Dobrym Tygodniem" przyznał, że nie zawsze był tak wierzący, jednak w momencie, w którym to zmienił, jego życie się odmieniło:

Chodziło o walkę ze słabościami, z rzeczami, które przeszkadzały mi w życiu. Słabości te udało mi się przezwyciężyć, też bardzo szybko. Jakby ktoś odłączył wtyczkę we mnie, nacisnął guzik i mnie naprawił. Zostałem oczyszczony

Chodziło o walkę ze słabościami, z rzeczami, które przeszkadzały mi w życiu. Słabości te udało mi się przezwyciężyć, też bardzo szybko. Jakby ktoś odłączył wtyczkę we mnie, nacisnął guzik i mnie naprawił. Zostałem oczyszczony

Zobacz także: Roksana Węgiel zabrała chłopaka na adorację. Mówi o wierze: "Ostatni czas mi pokazał, że to jest ważne"

Rafał Brzozowski opowiedział również o odmawianiu Nowenny Pompejańskiej. Jak twierdzi modlitwa z różańcem pomogła mu znaleźć rozwiązanie wielu problemów, nawet tych finansowych: