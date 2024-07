Rafał Brzozowski skomentował wyniki polskich preselekcji do Eurowizji i buczenie publiczności, która nie była zachwycona przyznaniem wysokiej oceny muzykowi przez Alicję Węgorzewską. Publiczności nie spodobało się, że jurorka przyznała Rafałowi 8 pkt. a swoje niezadowolenie wyraziła poprzez głośne buczenie. Podczas relacji na żywo wydawało się, że piosenkarz nie przejmuje się negatywnym odbiorem przez fanów Eurowizji i z uśmiechem podziękował za ocenę Węgorzewskiej. Teraz jednak postanowił skomentować to, co wydarzyło się w studiu TVP.

Reklama

Zobacz: Węgorzewska przyznała wysoką notę Brzozowskiemu, a publiczność... zaczęła buczeć! Mamy nagranie!

Rafał Brzozowski komentuje buczenie publiczności podczas preselekcji do Eurowizji 2017

Wczorajszy wieczór przyniósł nam wiele emocji. Podczas polskich preselekcji wyłoniono naszego reprezentanta do Eurowizji 2017. Jak już wiecie, została nią Kasia Moś, która po zliczeniu głosów jurorów i telewidzów otrzymała 19 punktów. Tuż za Kasią, na drugim miejscu, znalazł się Rafał Brzozowski. Niestety, wysoka pozycja muzyka nie spodobała się publiczności, która wyraziła to poprzez buczenie. Jak teraz komentuje to Rafał Brzozowski?

Dziękuję Wam bardzo za wszystkie mile słowa i bardzo dużą ilość głosów. Dzięki Wam zająłem bardzo wysokie 2 miejsce. Gratuluję Kasi Moś zwycięstwa i życzę powodzenia w Kijowie. Pozostał mi tylko mały niesmak w zachowaniu niektórych osób podczas koncertu i wyników. Szkoda że nie można czasem z szacunkiem dla innych rywalizować. Gratuluję pozostałym artystom świetnych występów i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za głosy i wsparcie. Jest 2 miejsce więc cieszę się bardzo . Wszystkiego dobrego!- napisał na Facebooku.

A Wam podobał się występ Rafała Brzozowskiego? Waszym zdaniem reakcja publiczności była przesadzona?

Zobacz także

Jak to wyglądało? Zobaczcie wideo!

Zobacz także: Karolina Korwin-Piotrowska komentuje wyniki preselekcji do Eurowizji! Nie uwierzycie, kto podobał się jej najbardziej!

Zobacz: Pokochanie siebie? Poznaj skuteczne metody

Rafał Brzozowski komentuje zachowanie publiczności podczas preselekcji.

Facebook

Muzyk otrzymał 8pkt. od Alicji Węgorzewskiej.

ONS