Podczas krajowych preselekcji na Eurowizję 2017 jedną jednym z uczestników był Martin Fitch, który wykonał piosenkę "Fight For Us". Martin nie wygrał preselekcji (na Eurowizję jedzie Kasia Moś), ale jedno rzucało się w ucho, że jego piosenkę już można było gdzieś usłyszeć. Bardzo podobną, żeby nie napisać identyczną, śpiewa kanadyjski młody wokalista Shawn Mendes "Treat You Better".

Martin Fitch popełnił plagiat piosenki na preselekcje do Eurowizji?

Obie piosenki Martina i Shawna są bardzo podobne do siebie, począwszy od rytmu po muzykę... Czy to miał być zamierzony efekt czy przypadek? Posłuchacie sami obu piosenek i oceńcie sami, jak na nasze ucho oba utwory są łudząco podobne do siebie.

Martin Fitch, kiedyś Marcin Mroziński już raz startował na Eurowizji i wówczas mu się nie powiodło. Teraz próbował jeszcze raz zakwalifikować się do konkursu.

Shawn Mendes to kanadyjski wokalista, który nie ma jeszcze nawet 20 lat, ale jego płyty sprzedają się w milionach. W 2016 roku magazyn „Forbes” umieścił Mendesa na 1. miejscu listy 30 najbardziej wpływowych osób w branży muzycznej poniżej 30. roku życia.

Cóż, jak już na kimś się wzorować, to od najlepszych!

Piosenka Martina Fitcha "Fight For Us".

Piosenka Shawn Mendes "Treat You Better".

Martin Fitch na preselekcjach do konkursu Eurowizji prentowal się tak.

Shawn Mendes ma zaledwie 19 lat i tworzy hity, które insporują innych.