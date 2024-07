Podczas finału polskich preselekcji do Eurowizji 2017 nie zabrakło wielkich emocji, a po ogłoszeniu wyników łez wzruszenia. Bilet do Kijowa, gdzie już 9 maja odbędzie się pierwszy półfinał konkursu, wygrała Kasia Moś, która już po raz trzeci próbowała swoich sił w polskich preselekcjach. 30-letnia wokalistka zdobyła maksymalne noty od jurorów oraz zajęła drugie miejsce w głosowaniu widzów, co dało jej zwycięstwo w konkursie. Gościem specjalnym koncertu był Michał Szpak, który zaśpiewał swoją eurowizyjną piosenkę "Color of your life". Co o jego występie powiedziała Kasia Moś?

Eurowizja 2017: Kasia Moś zachwyca się Michałem Szpakiem

Podczas przyznawania swoich głosów, Robert Janowski powiedział, że dla niego w tym roku Michał Szpak mógłby po raz drugi pojechać na Eurowizję, bo jego występ był fenomenalny. Podobnego zdania jest zwyciężczyni konkursu Kasia Moś. Posłuchajcie, co powiedziała na temat Michała Szpaka!

Kasia Moś zachwyca się Michałem Szpakiem

ONS

Michał Szpak wystąpił jako gość specjalny polskich preselekcji

ONS