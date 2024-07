Kasia Moś pojedzie na Eurowizję 2017? Artystka jest zdecydowaną faworytką polskich fanów Eurowizji. Kasia Moś wygrała wszystkie ważniejsze głosowania - m.in. członków stowarzyszenia OGAE Polska czy czytelników Dziennika Eurowizyjnego. Jej przewaga nad konkurentami jest znacząca!

Kasia Moś pojedzie na Eurowizję?

Koncert polskich preselekcji odbędzie się już dziś, a będzie można go zobaczyć o 20:30 w TVP 1. Show poprowadzi Artur Orzech, a wśród gwiazd wieczoru będą Doda, Michał Szpak oraz Olivia Wieczorek. O udział w Eurowizji powalczy 10 artystów. Będą to:

- Olaf Bressa „You Look Good”

- Rafał Brzozowski „Sky over Europe”

- Carmell „Faces”

- Martin Fitch „Fight for Us”

- Lanberry „Only Human”

- Kasia Moś „Flashlight”

- Agata Nizińska „Reason”

- Isabell Otrębus-Larsson „Voiceless”

- Paulla „Chcę tam z tobą być”

- Aneta Sablik „Ulalala”

Jednak to Kasia Moś jest największą faworytką. W głosowaniu na dziennik.eurowizyjny.blog.pl wokalistka uzyskała aż 39% głosów. Drugie miejsce zajęła Isabell Otrębus-Larsson z „Voiceless” (21%), a trzecie Lanberry z "Only Human", zdobywając 17%. Pełne wyniki - tutaj. Kasia wygrała również w głosowaniu członków stowarzyszenia OGAE Polska. Tutaj zdobyła 17% wszystkich punktów, pokonując Carmell (13%) oraz Lanberry (12%). Najsłabiej w obu notowaniach wypada Rafał Brzozowski.

W głosowaniu czytelników Party.pl prowadzi zaś Isabell Otrębus-Larsson, kolejna jest Agata Nizińska, a potem Kasia Moś.

Przypomnijmy - Kasia bierze udział w preselekcjach już po raz trzeci! W 2006 roku startowała z utworem "I wanna know", zaś rok temu z "Addiction", zajmując 6. miejsce.

Piosenka Kasi Moś na Eurowizję 2017.

Kasia Moś na Eurowizji 2016.

