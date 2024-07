Już w sobotę 18 lutego odbędą się Krajowe Eliminacje do Eurowizji 2017! Jedną z uczestniczek będzie Carmell, czyli Małgorzata Bernatowicz, córka Ewy Kasprzyk. Jej piosenka przypadła do gustu większości polskich fanów tego konkursu. Jak Carmell przygotowuje się do koncertu? Czy ma jakieś oczekiwania?

Czy córka Ewy Kasprzyk pojedzie na Eurowizję?

Carmell na preselekcjach zaprezentuje utwór „Faces”. Czy ta piosenka powstała specjalnie na Eurowizję? Gwiazda w rozmowie z eurowizja.org zdradza:

„Faces” powstawał jako singiel zapowiadający mój nowy materiał muzyczny. Chciałam bardzo pokazać go światu i eliminacje do Eurowizji były najbliższą możliwą okazją. Eurowizja to świetne widowisko telewizyjne i ogromne wyzwanie. Ostatnio pojawia się tam coraz więcej dobrej muzyki – zeszłoroczna Jamala sprawiła, że miałam łzy w oczach! Bardzo się ciesze, że mogę wziąć udział w konkursie nawet na etapie krajowym. Było warto – odzew jest bardzo pozytywny i dzięki udziałowi w eliminacjach piosenkę w sobotę usłyszy więcej ludzi. - mówi piosenkarka.

A czy ma tremę przed występem na Krajowych Eliminacjach? Artyści nie mieli zbyt wiele czasu na dobre przygotowanie się:

Rzeczywiście czasu jest bardzo mało! Nie chciałabym za dużo zdradzić na temat występu – wszystko zobaczą Państwo w sobotę wieczorem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby przekazać widzom jak najwięcej emocji. Na tym zależy mi najbardziej.

Będziecie kibicować Carmell?

Eurowizja 2017 - polskie preselekcje. Kto pojedzie z Polski?

Carmell będzie rywalizować z 9 innymi uczestnikami. W preselekcjach udział wezmą:

- Olaf Bressa „You Look Good”

- Rafał Brzozowski „Sky over Europe”

- Carmell „Faces”

- Martin Fitch „Fight for Us”

- Lanberry „Only Human”

- Kasia Moś „Flashlight”

- Agata Nizińska „Reason”

- Isabell Otrębus-Larsson „Voiceless”

- Paulla „Chcę tam z tobą być”

- Aneta Sablik „Ulalala”

Kto wygra?

Carmell zaśpiewa na preselekcjach do Eurowizji!

Zosia Zija / Jacek Pióro

Carmell jest córką Ewy Kasprzyk.

Oto piosenka Carmell.