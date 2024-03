To już za nami! Pierwszy odcinek tanecznego formatu dobiegł końca, a wszystkie gwiazdy mogą odetchnąć z ulgą i przygotowywać się do kolejnego odcinka, ponieważ nikt nie opuścił show w pierwszym odcinku. Już teraz wiadomo, kto jest faworytem tej edycji i kogo wspierają koledzy po fachu. Zobaczcie, kto jest pretendentem do wygranej.

Tak koledzy wspierali Anitę Sokołowską w "TzG"!

Emocje jeszcze nie opadły, a to za sprawą wspaniałej oprawy tanecznego formatu "Taniec z Gwiazdami". I choć jurorzy w pierwszym odcinku byli dość surowi, to zdążyli, wskazać swoich faworytów. Największym zaskoczeniem edycji okazali się aktorzy, czyli Aleks Mackiewicz i Anita Sokołowska. Fani programu mieli pewność, że to Roxie Węgiel zajmie pierwsze miejsce w tabeli wyników, nic bardziej mylnego, bo prześcignęli ją Anita i Aleks.

Oprócz słów uznania jurorów Anita Sokołowska i Jacek Jeschke dostali nieocenione wsparcie od kolegów z branży Anity. Jeszcze zanim rozpoczął się odcinek, aktorki z serialu "Przyjaciółki"- Magdalena Lamparska, Marta Ścisłowicz i Agnieszka Warchulska postanowiły wesprzeć Anitę przed pierwszym tańcem i dodały nagranie, które na pewno dodało wiatru w żagle Sokołowskiej.

Następnie w ślady "Przyjaciółek" poszły inne aktorki, które na swoje media społecznościowe dodawały urywki występu Anity i Jacka, zachęcając widzów do głosowania na tę parę. Anita Sokołowska otrzymała wsparcie między innymi od: Małgorzaty Sochy, Joanny Koroniewskiej czy Barbary Kurdej-Szatan, która również tańczyła z Jackiem Jeschke, dochodząc do finału 10. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Obecna edycja "Tańca z Gwiazdami" była bardzo wyczekiwana przez fanów programu, a to za sprawą odmienionej obsady tancerzy, jurorów czy nawet choreografów. Po raz pierwszy w roli jurorów wystąpili Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda, a choreografem całej edycji tanecznego show został tym razem Tomasz Barański. Produkcja zdecydowała się zmienić również studio nagraniowe, które jest ponad dwa razy większe od dotychczasowego.

Oglądaliście pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami"?

