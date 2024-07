1 z 6

Kasia Moś po raz trzeci chce powalczyć o Eurowizję! Tym razem piosenkarka przygotowała utwór "Flashlight", który miał swoją premierę w "Dzień Dobry TVN". Utwór spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów. Czy tym razem się jej uda?

Piosenka Kasi Moś na Eurowizję

Kasia Moś już dwukrotnie brała udział w polskich preselekcjach na Eurowizję. Pierwszy raz w 2006 roku z piosenką "I wanna know", a rok temu z utworem "Addiction", z którym zajęła ostatecznie 6. miejsce. Teraz o Eurowizję zawalczy z piosenką "Flashlight", której możecie posłuchać tutaj.

Eurowizja 2017 - kto z Polski? Kto na preselekcjach?

Do 10 lutego polscy artyści mieli szansę wysyłać swoje zgłoszenia do TVP, która listę artystów uczestniczących w krajowych eliminacjach ogłosić ma do 13 lutego. Swoje propozycje na pewno zgłosili m.in. Anna Cyzon, Anna Karwan, Iwona Węgrowska, Mateusz Maga, Wojciech Ezzat, AreQue, Aneta Sablik czy Ivs Alter. Koncert preselekcji odbędzie się 18 lutego o godzinie 20:30 (transmisja w TVP 1). Gwiazdami wieczoru będą Michał Szpak, Doda oraz Olivia Wieczorek.

Zobacz: Czy MaRina Łuczenko-Szczęsna pojedzie na Eurowizję? Tylko VIVIE! zdradza swoje plany