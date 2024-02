Wybór krajowego reprezentanta lub reprezentanki na Eurowizję co roku budzi ogromne emocje, szczególnie, że lista mocnych nazwisk jest naprawdę długa! Tym razem jedną z faworytek do międzynarodowego konkursu piosenki jest Luna. Co wiadomo o 25-letniej wokalistce i gdzie miała okazję zaprezentować już swoje sceniczne umiejętności?

Reklama

To ona pojedzie reprezentować Polskę na Eurowizji? Kim jest Luna

Choć wielu fanów Eurowizji liczyło na to, że Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznego konkursu, wszystko wskazuje na to, że to właśnie Luna spróbuje swoich sił w międzynarodowych zmaganiach. Jak podaje portal eurowizyjny, jury zadecydowało już ws. kandydata na Eurowizję 2024. Choć oficjalne wyniki obrad poznamy dopiero niedługo, już teraz mówi się, że najbardziej prawdopodobne jest, że to Luna pojedzie do Malmö. Kim jest charyzmatyczna wokalistka?

Luna, a właściwie Aleksandra Katarzyna Wielgomas, urodziła się w 1999 roku w Warszawie. Artystka, która niebawem skończy 25 lat, ma już na swoim koncie bogaty dorobek muzyczny i aktorski - już jako dziecko próbowała swoich sił m.in. w chórze dziecięcym czy warszawskiego Teatru Wielkiego.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Zobacz także: Maciej Musiałowski chce jechać na Eurowizję. Julia Wieniawa zachwycona: "Jest jedyny w swoim rodzaju"

Luna: kariera, muzyka, plany

Początki muzycznej kariery Luny były związane z pracami nad jej pierwszym singlem "Na wzgórzach niepokoju", który miał swoją premierę w 2018 roku. Niedługo później piosenkarka nagrała kolejny utwór "Zastyga", jednak to piosenka "Zgaś" wydana w 2020 roku przyniosła jej szerszy rozgłos. Z kolei singiel "Nie proszę o więcej", który ujrzał światło dzienne w 2023 roku, znalazł swoje miejsce w "Popliście" radia RMF FM.

Zobacz także

Ważnym momentem w karierze Luny była współpraca ambasadorska z Equal Spotify: dzięki temu projektowi, 25-latka jako pierwsza Polka mogła cieszyć się ze swojego zdjęcia na nowojorskim Times Square. Jak mówi sama Luna, jej muzyka przypomina "kosmiczny pop", a utwory pełne są magii, nawiązań do tajemniczej natury, poezji, duchowości.

Paweł Wodzyński/East News

Luna - piosenka na Eurowizję

Propozycją Luny na Eurowizję 2024 jest piosenka "The Tower". Jak mówi sama wokalistka, utwór jest manifestem siły i energii, a także inspiracją do działania.

Jest to piosenka, która ma dodać innym energii i siły. Jest o tworzeniu własnej rzeczywistości i odzyskiwaniu wolności. Wolności, czyli wartości, która jest jedną z najważniejszych w naszym życiu. Chciałabym zainspirować wszystkich, by pamiętali o swojej wewnętrznej sile - mówiła Luna dla ''Vivy!''.

Czy Luna faktycznie zawojuje eurowizyjną scenę w maju? O tym przekonamy się już niebawem. Przypomnijmy, że razem z Luną o miejsce na Eurowizji walczyła m.in. Justyna Steczkowska, a jej fani nie wyobrażali sobie, by to ktoś inny pojawił się w Malmö! A Wy, co sądzicie?

Reklama

Zobacz także: Tym występem Natasza Urbańska utarła nosa hejterom. Skomentował nawet Nergal