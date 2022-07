Rosja bardzo źle przyjęła wygraną Ukrainy na konkursie Eurowizji. A wcześniej żądała od organizatorów, by nie dopuszczono piosenki Ukrainy do konkursu! Powód? Według Rosji piosenka niesie ze sobą polityczne treści. Jamala, zwyciężczyni konkursu, opowiedziała, że wbrew pozorom pomogło jej to w konkursie, bo "1944" zyskało rozgłos ! A nikt poza Rosją nie dopatrzył się polityki w piosence. Na ten temat wypowiedzieli się jednoznacznie organizatorzy Eurowizji, którzy żadnych politycznych treści się w tym nie dopatrzyli. Ja to samo twierdziłam od samego początku. Nawet się nie obawiałam, że piosenka z tego powodu może być wycofana z konkursu. Czy zawarty w piosence apel o budowę lepszego świata jest polityką? No ale coś się nie spodobało w Rosji. I można powiedzieć, że szum związany z rosyjskim protestem spowodował, że piosenka stała się bardziej popularna. Ludzie którzy do tej pory jej nie słyszeli szukali jej, aby posłuchać - powiedziała Jamala w wywiadzie dla Polskiego Radia. O czym jest piosenka Jamali, która wygrała 61. konkurs Eurowizji 2016 w Szwecji? Piosenka opowiada o sowieckich deportacjach Tatarów w latach 40. Jamala jest córką krymskiego Tatara, której prababcia przeżyła wysiedlenie, a Jamala chciała, by świat usłyszał o tej trudnej historii, by nigdy się to nie powtórzyło. 1944 rok - to data, która zmieniła życie całej mojej rodziny, również moje. Ta trauma, której doświadczyli moi dziadkowie, ona w jakiś sposób jest również we mnie. To wygnanie. Dzisiaj my - Tatarzy zmagamy się o to, by mieć swoją ziemię, żeby szanowano nasze prawa, traktowano nas jak autochtoniczną ludność - powiedziała Jamala w wywiadzie dla Polskiego Radia. Zwycięstwo Jamali z Ukrainy musi być dla Rosji trudne nie tylko ze względu na kontekst. Rosyjski wykonawca od samego początku był jednym ze zdecydowanych faworytów konkursu. ...