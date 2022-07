"Taniec z gwiazdami": Wiadomo, z kim zatańczy Jamala! Fani: "Mocne zaskoczenie"

Zmiany w setnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Tuż przed odcinkiem okazało się, że Adam Adamonis nie będzie mógł wystąpić z Sandrą Kubicką ze względu na poważną kontuzję, której doznał dziś podczas treningów. Czy ktoś go zastąpi? Poznajcie wszystkie szczegóły! Adam Adamonis doznał kontuzji. Zastąpi go Wojciech Jeschke! Adam Adamonis doznał poważnej kontuzji podczas porannego treningu. Naderwał mięsień przy podnoszeniu Sandry. Jeszcze kilka godzin temu nie wiadomo było, czy da radę zatańczyć. Na godzinę przed startem programu okazało się, że tancerz i gwiazdor "Przyjaciółek" nie może pojawić się na parkiecie: Nie uda mi się zatańczyć dzisiaj w setnym odcinku, mam na tyle poważną kontuzję, naderwania mięśnia łydki, dokładnie mięsień brzuchaty, gdzie groziłoby to totalnym zerwaniem. Dobra wiadomość jest taka, że udało się znaleźć godnego zastępcę, który zatańczy z Sandrą. Wierzę, że zrobi to jak najlepiej. Sandra jest dobrze przygotowana, wiec trzymajcie kciuki i trzymajcie kciuki za moje zdrowie - poinformował na Instagramie programu Adamonis. Jak udało nam się dowiedzieć, Adama zastąpi... Wojciech Jeschke, brat Jacka. Warto dodać, że dziś odbędą się bitwy, w których będą rywalizować po dwie pary. Sandra i Adam mieli rywalizować z Basią Kurdej Szatan i Jackiem Jeschke, a to oznacza, że bracia Jeschke staną dziś przeciw sobie! Zapowiadają się więc naprawdę ogromne emocje. Co dalej z uczestnictwem Adama? Czy Adamonis będzie w stanie pojawić się za tydzień na parkiecie? Tego na razie nie wiadomo. Tancerzowi życzymy dużo zdrowia! Zobacz także: Głosuj na "Taniec z Gwiazdami" w plebiscycie Party.pl na SHOW ROKU! Zobaczcie nagranie Adama Adamonisa! ...