Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się we wtorek 10 maja 2016 roku. Początek konkursu Eurowizji zaplanowany jest na godzinę 21.00. W jakiej kolejności wystąpią poszczególne kraje? Poniżej przedstawiamy kolejność. Przypominamy, że Michała Szpaka, który w krajowych eliminacjach pokonał m.in. Margaret i Edytę Górniak, dziś na scenie nie zobaczymy.

Eurowizja 2016. Pierwszy półfinał - kolejność występów 10 maja 2016

Finlandia

Grecja

Mołdawia

Węgry

Chorwacja

Holandia

Armenia

San Marino

Rosja - Sergey Lazarev typowany jest na zwycięzcę.

Czechy

Cypr

Austria

Estonia

Azerbejdżan

Czarnogóra

Islandia

Bośnia i Herzegowina

Malta

Kto ma największe szanse na wygraną w tegorycznym konkursie Eurowizji? Na zwycięzcę typowany jest Sergej Lazarew z piosenką "You Are The Only One". Wedługsports.williamhill.com i wielu innych stron bukmacherskich pierwsza szóstka piosenek eurowizyjnych układa się się następująco: Rosja, Francja, Australia, Malta, Szwecja, Bułgaria. A gdzie w tym zestawieniu jest Michał Szpak? Niestety - dopiero 18!

