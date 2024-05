Luna z piosenką "The Tower" wystąpiła w pierwszej połowie pierwszego półfinału Eurowizji 2024. W dzisiejszym koncercie zmierzyło się ze sobą aż 15 reprezentantów. Polka wystąpiła z numerem 6 w pierwszej połowie koncertu. Czy udało jej się awansować do finału? Poznajcie 10 krajów, które awansowały do finału Eurowizji 2024.

Reklama

Wyniki pierwszego półfinału Eurowizji 2024. Czy Polska będzie w finale?

Podczas trwania 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmo na scenie pojawi się aż 37 reprezentacji, a całość wydarzenia podzielone jest na 3 koncerty. Jak co roku fani zobaczą dwa półfinały oraz jeden finał, który wyłoni tegorocznego zwycięzcę. Kto ma szansę powtórzyć zeszłoroczny sukces Loreen, która swoim wykonaniem "Tatoo" kolejny raz sprowadziła Eurowizję do Szwecji?

Za nami pierwszy półfinał, w którym wystąpili reprezentanci: Cypru, Serbii, Litwy, Irlandii, Ukrainy, Polski, Chorwacji, Islandii, Słowenii, Finlandii, Mołdawii, Azerbejdżanu, Australii, Portugalii i Luksemburgu. To właśnie dzisiaj mieliśmy okazję kibicować Polce. Występ Luny na Eurowizji 2024 wzbudził niemałe emocje, jednak czy to wystarczyło, by awansowała do finału, który odbędzie się już 11 maja? Oto top 10 państw, które awansowały do finału. Kto okazał się być najlepszy w pierwszym półfinale?

mat. prasowe eurovision.tv

Oto wyniki pierwszego półfinału Eurowizji 2024! W wielkim finale zobaczymy:

Serbia

Portugalia

Słowenia

Ukraina

Litwa

Finlandia

Cypr

Chorwacja

Irlandia

Luksemburg

eurovision.tv

Nasza reprezentantka Luna na scenie zaprezentowała utwór "The Tower" w towarzystwie trzech tancerzy w jednolitych strojach w kolorach: czarny, biały i czerwony. Jednak stylizacja wokalistki również wyróżniała się swoją oryginalnością, ponieważ w trakcie występu pozbywała się ona kolejnych elementów garderoby. Efekty specjalne w postaci dwóch podświetlanych wież i motyw szachownicy na scenie również przykuł uwagę. Trzeba przyznać, że reprezentantka Polski nie zawiodła podczas półfinału, ale niestety nie udało jej się przejść do finału.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Luna podjęła przełomową decyzję tuż przed Eurowizją. „Jestem dorosłą dziewczyną”

eurovision.tv